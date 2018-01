Американские парламентарии проголосовали за продление программы массовой слежки

Палата представителей Конгресса США в четверг 11 января проголосовала за принятие законопроекта, продлевающего на шесть лет действие программы по слежке за иностранными гражданами, подозреваемыми в террористической деятельности. Эта программа реализуется Агентством Национальной Безопасности (АНБ) на основании параграфа 702, VII поправки Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA), срок действия которого истек в конце 2017 года. При этом в параграфе 702 FISA есть лазейка, которая позволяет спецслужбам следить за американскими гражданами без получения на то судебного ордера. Для этого достаточно лишь обнаружения их контактов с находящимися под слежкой иностранцами.

BREAKING: The House just approved the disastrous NSA surveillance

extension bill that will allow for continued, unconstitutional

surveillance that hurts the American people and violates our Fourth

Amendment rights. The vote was 256-164. — EFF (@EFF) January 11, 2018

House votes 256-164 to expand Trump's warrantless surveillance powers for the next six years. The vote to reform warrantless searches of Americans' phone calls and e-mails failed, needing the support of 26 more. Dems could have swung it, but 55 of them voted with the Trump camp. — Edward Snowden (@Snowden) January 11, 2018

АНБ начало прослушивать телефонные переговоры и перехватывать электронную переписку американцев без судебного решения еще в октябре 2001 года в рамках реализуемой после терактов 11 сентября программы Stellar Wind. После того, как в 2008 году о существовании этой программы стало известно широкой общественности, Конгресс узаконил её, приняв параграф 702 FISA . В конце 2012 года Конгресс продлил действие этого параграфа на пять лет без изменений. Однако последующие разоблачения Эдварда Сноудена, показавшие насколько значительны масштабы электронной слежки, спровоцировали широкую общественную дискуссию относительно дальнейшей судьбы этого закона, вплоть до требований отказа от его дальнейшего продления или необходимости полного пересмотра.

На вчерашнем голосовании в нижней палате большинство конгрессменов поддержало очередное продление параграфа 702 FISA, но уже на шесть лет. Это перечеркнуло усилия группы парламентариев, в состав которой вошли как часть представителей Демократической партии, так и несколько республиканцев, придерживающихся либертарианских взглядов. Они пытались смягчить законодательство и убрать из параграфа 702 FISA лазейку, позволяющую спецслужбам осуществлять массовую слежку за гражданами США. Работая в тесном контакте с правозащитниками, эта группа представила альтернативную версию законопроекта . Помимо всего прочего парламентарии предлагали:

Запретить при отсутствии соответствующего судебного решения прослушивание переговоров и чтение электронной переписки граждан США, которые контактируют с иностранцами, попавшими под программу слежки.

Навсегда отказаться от практики слежки за американскими гражданами, упоминавшими в своей переписке или переговорах об иностранных гражданах, попавших в поле зрения разведки. Ранее АНБ заявляло о том, что оно отказывается от такого формата слежки из-за его неэффективности, сосредоточившись только на тех случаях, когда граждане США напрямую контактируют с находящимися под наблюдением иностранцами.

Обязать государство информировать участников судебных процессов в американской юрисдикции (вне зависимости от их гражданства) о том, что они подвергались наблюдению на основании параграфа 702 FISA.

Опубликовать информацию о числе лиц, попавших под слежку на основании параграфа 702 FISA. В том случае, если осуществление такой оценки не представляется возможным, необходимо выпустить официальное правительственное заявление.

Сократить срок продления действия параграфа 702 FISA с шести лет до четырех.

Данная версия стала основой пакета поправок к основной редакции законопроекта , выдвинутой комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США.

По итогам вчерашнего голосования большинство парламентариев отклонило предложенные поправки и приняло законопроект в редакции, предполагающей лишь косметические изменения действующего законодательства.

Теперь эта версия законопроекта имеет хорошие шансы стать полноценным законом. Позиции сторонников неприкосновенности частной жизни в Сенате намного слабее, нежели в нижней палате Конгресса. Президент Трамп, похоже, также склонен поддержать законопроект, несмотря на ряд взаимно противоречащих твитов, оставленных им в течение вчерашнего дня.

With that being said, I have personally directed the fix to the unmasking process since taking office and today’s vote is about foreign surveillance of foreign bad guys on foreign land. We need it! Get smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2018

