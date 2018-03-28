В Госдуме предложили создать кодекс для блогеров и СМИ

Законопроект о порядке освещения журналистами и блогерами трагедий внесут на рассмотрение в Госдуму. Информацию подтвердил депутат от партии «Единая Россия» Евгений Федоров, ранее неоднократно заявлявший о себе экстравагантными конспирологическими пассажами.

По его словам, депутаты планируют принять обновленный законопроект «О саморегулировании СМИ»:

«На фоне трагедии в Кемерово мы все это увидели снова. Все что-то публикуют, порой откровенную чушь, а люди это смотрят, у них голова кругом, они не знают уже, кому верить. Ладно, блогеры, но это же и СМИ, совсем не «желтые», тоже распространяют фейковую информацию».

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В случае принятия закона «О саморегулировании СМИ» масс-медиа могут создать федеральные и региональные организации с общероссийским кодексом этики. При этом существующий Кодекс профессиональной этики журналиста нуждается в обновлении, считает Федоров. «Мы должны создать саморегулируемую структуру, как новое СМИ, что ли, которая будет сама отслеживать вот такие моменты, неприличные высказывания в Интернете, например, эти же „пляски на костях“, и так далее», — заключил депутат.

Он также видит необходимость регистрации аналогичного союза для блогеров, который будет контролировать их деятельность в соцсетях.

В 2013 году такой закон уже вносили на рассмотрении Госдумы. Но тогда его отклонили в профильном комитете по информационной политике. В новой редакции законопроекта также предлагается лишать СМИ лицензии за неподобающее поведение.

Кроме этого, деятельность блогеров уже пытались регулировать с помощью федерального закона 97-ФЗ, но эта попытка не увенчалась успехом, вылившись только в ведение Роскомнадзором бессмысленного «реестра блогеров». Летом прошлого года данный реестр вполне предсказуемо был отменён.

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