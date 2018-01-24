«Право на забвение» как новая угроза свободе СМИ в цифровую эпоху

Введение

По мере увеличения доступности интернета значительная часть данных о пользователях оказывается оцифрована. Это касается и информации, носящей личный характер – вплоть до биометрии и истории финансовых транзакций. При этом немалая часть таких данных оказывается в открытом доступе. Это значительно облегчает работу журналистов, хотя и ставит перед ними новые этические дилеммы. Подобное увеличение объемов доступной информации сделало наиболее ценными те данные, к которым нет прямого доступа. В этом контексте во многих государствах стали приниматься законы “о праве на забвение”.

“Право на забвение” обычно связывают с удалением информации из интернета или выдачи поисковых систем для того, чтобы она не была доступна конечным пользователям.

Международная ассоциация по защите свободы слова (IFEX) дает три возможных определения “права на забвение”:

Юридическое понятие, основанное на правах доступа, изменения и удаления вашей личной информации, находящейся в базах данных, к которым у вас нет доступа. Обязательство по удалению информации о финансовых операциях или преступной деятельности по истечении определенного периода времени. Удаление информации из выдачи поисковой системы.

Возникнув в рамках европейской юриспруденции, право на забвение сейчас применяется и в других правовых системах.

Право на получение информации, закрепленное в 19-й статье Всеобщей декларации прав человека является краеугольным камнем свободы прессы. Информационная революция дала нам новые возможности по реализации этого права. Однако в настоящее время доступ к информации становится более затруднительным. Законы “о праве на забвение” стремительно распространяются, в то время как свобода выражения мнений в интернете все более ограничивается, а правительства находят новые способы подавить инакомыслие и свободу прессы. Обвинения в продвижении “фейковых новостей” становятся основанием для введения интернет-цензуры.

Можно выделить четыре основных способа, с помощью которых бенефициары “права на забвение” могут целенаправленно или неосознанно подорвать общественную прозрачность и свободу СМИ:

заставить СМИ и/или поисковые системы скрывать важные журналистские расследования из поисковой выдачи, затруднив доступ к подобной информации;

осуществлять цензуру посредством постмодерации контента;

нарушить целостность накопленных объемов информации, затруднив проведение журналистских расследований и научных исследований;

наделить государства новым инструментом по подавлению свободы самовыражения.

В настоящем докладе рассматривается как законодательство “о праве на забвение” влияет на доступность информации, и каких последствий такого регулирования стоит ожидать в ближайшем будущем.

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“Право на забвение” снижает доступность информации

На первый взгляд, законодательство “о праве на забвение” может показаться достаточно безобидным или даже полезным, особенно потому, что оно касается важной проблемы в эпоху цифровых технологий. При использовании интернета пользователи оставляют за собой массу данных, которые могут находиться в облачных хранилищах в течение продолжительного времени. Даже те люди, которые сознательно не используют интернет или определенные онлайн-платформы, потенциально могут найти информацию о себе в интернете.

Как пишет профессор журналистики Лондонского городского университета Джордж Брок:

“Люди, у которых были давние проблемы с законом или состоялось банкротство, предпочли бы, чтобы такая информация не была в топе результатов поиска по их фамилии. А невинные шалости, размещенные на Facebook, могут помешать вам получить работу”.

Здесь возникает противоречие между правом на получение информации (правом знать) с одной стороны и правом на неприкосновенности частной жизни с другой. СМИ должны информировать общественность о влияющих на судьбы людей проблемах. Однако иногда донесение такой информации может вести к раскрытию деталей частной жизни. Определение того, какая информация является актуальной, и кто вправе определять еѐ актуальность в течение времени, является центральным моментом для свободы прессы и демократии.

Журналистика построена на сети ссылок, цитат и источников, а законы “о праве на забвение” нарушают связность этой сети. Они дополняют возникший ранее феномен “разложения ссылок” (link rot) – постепенной потери Web-сайтами их связывающих способностей. Этот феномен возникает, когда сайты переструктурируются, а контент, размещенный на них, оказывается недоступен из-за проблем с переадресацией. Однако “право на забвение” потенциально может стать гораздо более серьезной угрозой, поскольку оно может затрагивать общественно значимую информацию.

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Возникновение “права на забвения” в контексте информационного общества

Концепция права на забвение возникла в результате обсуждения проблем неприкосновенности частной жизни и защиты данных в различных европейских странах. Однако принципы, лежащие в основе этого права, существуют уже достаточно долгое время.

В Европе интеллектуальные корни данного права можно обнаружить во французских законах, в которых было сформулировано право le droit à l’oubli – “право на забвение”, позволявшее преступнику, понесшему заслуженное наказание, возражать против публикации информации об его преступлениях и тюремном сроке.

(из статьи правоведа Джеффри Розена в Stanford Law Review)

Применительно к современным информационным технологиям концепт “права на забвение” был введен в юридическую практику в мае 2014 года в результате решения Европейского суда (The European Court of Justice, EUCJ) по иску гражданина Испании Марио Костеха Гонсалеса против Google.

Гонсалес был недоволен тем, что в поисковой выдаче Google по его имени выдавалась статья в каталонской газете La Vanguardia от 1998 года, в которой говорится о проведении аукциона в связи с его долгами и аресте дома. Он заявлял, что эта информация прямо ущемляла его право на неприкосновенность частной жизни, поскольку с тех пор он погасил все свои долги. Согласно Гонсалесу, данная публикация потенциально могла нанести непоправимый ущерб как его общественному имиджу, так и его бизнесу, предоставляя возможным клиентам недостоверную информацию о его финансовой ситуации. Гонсалес требовал от каталонской газеты удалить или изменить информацию, а от компании Google – убрать еѐ из поисковой выдачи.

После череды судебных процессов в Испании это дело было объединено с примерно

180 аналогичными случаями для рассмотрения в Европейском суде, который, вынеся решение в пользу истца, установил важный юридический прецедент.

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Последствия решения Европейского суда

Решение Европейского суда по данному делу вызвала волну дебатов в отношении возможных негативных последствий применения “права на забвение”. Это решение можно рассматривать в трех основных контекстах:

Законы о защите данных.

Распространяется ли Директива 95/46/ЕС о защите персональных данных (DPD 95/46) на поисковые ситемы?

Суд постановил, что поисковые системы распоряжаются персональными данными граждан стран-членов ЕС, поэтому на них должно распространяться европейское законодательство о защите персональных данных, частью которого стали законы “о праве на забвение”.

Территориальность vs. экстратерриториальность.

Применимо ли европейское законодательство и Директива 95/46/ЕС к деятельности компании Google, если еѐ серверы, хранящие и обрабатывающие персональные данные пользователей из стран-членов ЕС, находятся в США?

Суд постановил, что вне зависимости от местоположения серверов, к персональным данным, сгенерированным гражданами стран-членов ЕС, должно применяться европейское законодательство. Более того, сложившаяся в последние годы правоприменительная практика, наряду с мерами по исполнению стратегии формирования единого цифрового рынка ЕС, ведут к тому, что компании должны будут удалять такую информацию на всех возможных платформах своих поисковых систем, а не только на их вариантах в национальных доменных зонах.

Ответственность интернет-посредников.

Имеет ли физическое лицо право требовать удаления своих персональных данных из поисковой выдачи?

Суд поставил, что у физлиц может быть такое право при соблюдении ряда условий. Они могут просить поисковики удалять данные, если они недостоверны, нерелевантны и/или неактуальны. Суд также решил, что “право на забвение” не является абсолютным и должно быть сбалансировано с другими основными правами, например, на свободу выражения мнений. А к каждому запросу на удаление информации должен применяться индивидуальный подход.

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Опасения относительно свободы СМИ

Благими намерениями оказалась вымощена дорога к массовой цензуре, которая уже оказывает видимое влияние на европейский информационный ландшафт. По всей Европе отмечаются запросы в адрес поисковых систем с требованиями удаления информации, которая во многих случаях была опубликована новостными изданиями.

IT-компании регулярно публикуют отчеты, которые позволяют оценить масштабы распространения подобных запросов. Согласно одному из таких отчетов, после решения Европейского суда Google получил 4931 запрос на удаление контента из разных стран мира уже к 31 декабря 2014 года. К середине 2017 года это число увеличилось более чем в одиннадцать раз, превысив 55 тысяч запросов. [в оригинале у автора здесь очевидная ошибка: учтены данные за период 07.2016 – 12.2016] Всего с момента введения “права на забвение” Google получил от пользователей из стран-членов ЕС запросы на удаление более двух миллионов ссылок и удалил более 870 тысяч, что составляет 43,3% от их общего числа.

Эти статистические данные наглядно показывают, какое влияние оказывают законы “о праве на забвение” на поисковые системы.

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“Право на забвение” за пределами ЕС

Возникновение “права на забвение” в Европейском Союзе вызвало большой интерес по всему миру. Многие страны стали копировать подобное законодательство. Распространение законов “о праве на забвение” стало одним из главных трендов середины 2010-х годов в области интернет-цензуры.

При этом за пределами ЕС такие законы могут быть значительно более опасны для свободы прессы. Особенно это касается авторитарных государств, где основная проблема заключатся не в негативных последствиях применения закона, а в том, что они изначально направлены на усиление цензуры, а защита неприкосновенности частной жизни оказывается лишь ширмой. Законы “о праве на забвение” оказались очень удобным инструментом для коррумпированных политических и бизнес-элит, не заинтересованных в увеличении общественной прозрачности.

Случай России показателен в этом отношении. Закон “о праве на забвение” (264-ФЗ от 13 июля 2015 г.) вступил в силу с 1 января 2016 года. Он дает право гражданам требовать от поисковых систем удаления недостоверной или “неактуальной” информации. При этом в законе нет прямого разграничения между частными и общественными интересами – персональными данными и оценочными суждениями в отношении некоторого лица – что создает широкое пространство для злоупотреблений.

“Право на забвение” является относительно новой правовой концепцией. Его интерпретации зависят от культурного, языкового, политического и правового контекста определенного государства. Однако за непродолжительный период, прошедший с момента возникновения этой концепции, уже стали очевидны типичные сценарии правоприменения. Все случаи можно разделить на три основные группы:

“Право на забвение” как инструмент государственной цензуры. Использование “права на забвение” в интересах политических и бизнес-элит. Гармонизация “права на забвение” с другими основными правами.

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Основные результаты исследования

Так называемое “право на забвение” связано с удалением информации из выдачи поисковых систем или даже всего интернета.

Изначально эта концепция возникла в рамках европейской правовой традиции, в которой приоритет отдается неприкосновенности частной жизни лиц, не аффилированных с государственными структурами.

Однако впоследствии реализация данного права привела к цензурированию информации, имеющей отношение к общественным интересам.

Это поставило под угрозу свободу прессы, приведя к массовому удалению новостных статей, а также существенно замедлило развитие СМИ из-за стирания данных, находящихся в открытом доступе.

Эта правовая концепция уже используется многими странами за пределами Европейского Союза в том числе и для целенаправленного осуществления цензуры СМИ.

Не может быть простого решения для гармонизации права на неприкосновенность частной жизни и общественной прозрачности. Какой бы выход не был бы найден, он окажет значительное влияние на развитие СМИ.

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Заключение

“Право на забвение” может оказать значительное влияние на свободу самовыражения, представляя угрозу свободе СМИ по всему миру. Данное законодательство уже начинает широко применяться за пределами Европейского Союза, являясь удачной находкой для авторитарных режимов, желающих ужесточить цензуру.

Независимо от политического контекста “право на забвение” затрагивает важную проблему, имеющую отношение к будущему информационных обществ. Если информация удаляется, а доступ к ней затрудняется, журналистика может серьезно пострадать.

“Право на забвение”, несомненно, расширит возможности тех, кто стремится контролировать информацию, в то время как работа СМИ будет более сложной. Поэтому журналистское сообщество также несет ответственность за участие повышение общественной осведомленности об угрозах, которые несет в себе “право на забвение”.

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С полной англоязычной версией текста можно ознакомиться здесь.

Исследование подготовлено Майклом Дж. Огия – независимым консультантом и исследователем.

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Обзор подготовил Максим Волков,

специально для РосКомСвободы

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