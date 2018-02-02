В Госдуме хотят ввести уголовное наказание для тех, кто «размещает негативный контент»

Российские законотворцы продолжают нагнетать истерию вокруг сомнительного факта «получения несовершеннолетними побуждающей к агрессии информации через интернет». Поиграть в заботу о подрастающем поколении, по сути сделав себе пиар на трагедиях, поспешило уже несколько наиболее одиозных законотворцев, включая Елену Мизулину, Виталия Милонова, Ирину Яровую, и вот теперь целой фракции «Единой России». Не дожидаясь результатов следствия, основываясь лишь на непроверенных версиях, депутаты уже готовы закручивать гайки, как и в истории с «синими китами», когда был принят соответствующий закон об уголовном наказании за склонение к суициду и вступлению несовершеннолетних в «опасные группы», — властям пришлось пойти на банальный подлог, погрузив общество в состояние истерии с помощью принудительной ротации в СМИ манипулятивных сюжетов и перевирании статистических данных о самоубийствах.

Схема продвижения новых инициатив по запрету в интернете информации, которая якобы побуждает несовершеннолетних к агрессии, точно такая же, как и с «синими китами». В Госдуме предлагают ввести тюремные сроки за пропаганду насилия в Сети, о чём сообщил первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. Он подчеркнул, что такая инициатива появилась как ответ на нападения в российских школах. Депутат напомнил, что по одной из версий эти атаки были связаны с получением детьми «информации через интернет».

«Речь должна идти о сроках более десяти лет, в случае если мы имеем дело с преступным сообществом, организованной группой лиц, действующих по предварительному сговору и имеющих корыстные побуждения», — отметил депутат.

«Уголовное преследование тех, кто размещает негативный контент, оно будет. Мы будем вносить поправки вот после этих случаев в школах: мы будем вносить поправки в принятый нами по «синим китам» закон [120-ФЗ], расширять трактовку», — сказал Исаев в ходе выступления на круглом столе в Удмуртии, посвященном безопасности детей в интернете.

Госдума планирует внести в закон, ужесточающий уголовную ответственность за доведение детей до самоубийства, статьи, устанавливающие ответственность за пропаганду преступлений и преступного образа жизни в СМИ и интернете. По словам Исаева, первые законодательные инициативы будут рассмотрены в весеннюю сессию.

Российские пользователи ещё на заре появления первой «крайней озабоченности» происходящим со стороны депутатов замечали, что принимаемые ими меры — это очередная имитация бурной деятельности, которая в лучшем случае не приносит ничего, в худшем — становится рычагом давления на неугодных. К тому же подобные инициативы являются запоздалым, неэффективным реагированием на последствия, а не борьбой с причинами происходящих в стране ЧП:

Проведите пожалуйста ремонты в школах, создайте места для интересной внеучебной деятельности за гос. счет, а на каникулах самым заинтересованным подарите путёвки в ДОЛ. Нужно бороться с причинами, а не имитировать борьбу с последствиями. — Боец KFC (@mishagde) January 20, 2018

Что за бред? Чем там занимаются дамочки-депутаты комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей? Где реальные результаты (положительные) их работы? — Ирина Владимировна (@Irina56vs) February 1, 2018

Опять люди со следствием борются, а не с причиной. — ans (@fabercastell183) January 23, 2018

Однако российских законотворцев вряд ли интересует обратная связь как таковая — принимая законы, касающиеся регулирования Рунета, они ни разу не прислушались ни к мнению экспертов и отраслевиков, ни к пользователям. Это всё напоминает как раз таки действия девиантных подростков, которые враждебно воспринимают окружающий их мир, а на тех, кто пытается дать им совет, кидаются с кулаками.

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