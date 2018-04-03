В России предложили создать орган для мониторинга соцсетей

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова на координационном совете детских омбудсменов «О комплексе мер, направленных на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях» заявила, что в России должен появиться уполномоченный орган, отслеживающий социальные сети:

«Ключевой в теме информационной безопасности является тема наличия уполномоченного органа, который должен мониторить и отслеживать ситуацию в социальных сетях и интернете. Пока такого органа нет».

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Как именно должен производиться такой мониторинг и контроль, уполномоченный по правам ребёнка не уточнила.

На днях в поддержку выдвинутой сенатором Еленой Мизулиной инициативы о создании киберполиции, цель которой — выслеживание в интернете педофилов, на парламентских слушаниях выступила директор Мониторингового центра по выявлению опасного и запрещённого законодательством контента Анна Левченко.

Госожа Левченко заявила, что при блокировке закрытых групп, где собираются педофилы в поисках своих жертв, они сразу создают новые сообщества, а сами соцсети якобы «не могут или не хотят» противостоять распространению этого явления. Кроме того, по мнению эксперта, необходимо ужесточить ответственность и для распространителей запрещённого контента в интернете.

Предложения эксперта войдут в «антипедофильский пакет», который рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность планирует внести в Госдуму в июле.

Напомним, ранее представители многих профильных ведомств сетовали на то, что блокировки в интернете не приносят желаемых результатов — ухудшаются показатели относительно наркомании, насилия над детьми, самоубийств и других отрицательных явлений современной жизни. В частности, Анна Кузнецова заявляла, что методов обеспечения безопасности детей в интернете недостаточно, и эти вопросы необходимо включить в программу уроков ОБЖ.

Однако власти не извлекли уроков из печального опыта регулирования интернета методом блокировок, и после ряда ЧП в российских школах, связанных с проявлением насилия, снова оживились уже набившие руку на цензурировании интернета политики.

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