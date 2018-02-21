Мизулина предлагает Совфеду обсудить создание киберполиции для борьбы с онлайн-маньяками

С предложением о создании киберполиции на заседании рабочей группы «по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних» выступила директор НП «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента» Анна Левченко. По ее мнению, «сейчас назрела острая необходимость в создании такого ведомства, а специалистов, которые занимаются, в частности, вопросами выявления в интернете детской порнографии, мало».

Елена Мизулина поддержала эту идею, назвав её «интересной», и предложила организовать обсуждение этого вопроса на предстоящих парламентских слушаниях по вопросу ужесточения наказания для педофилов. Кроме того, сенатор рассказала о намерении направить в Роскомнадзор запрос, чтобы уточнить, предоставляют ли сотрудники ведомства копию данных о заблокированных сайтах с детской порнографией в МВД.

В случае получения отрицательного ответа зампред конституционного Комитета Совфеда предлагает внести изменения в законодательство, чтобы обязать Роскомнадзор уведомлять полицейских о блокировке запрещённой информации.

В рамках заседания участники рабочей группы разработали свыше 30 поправок, направленных на усиление ответственности для педофилов. Разработчики, в частности, разделили ответственность за эти преступления на три условные группы: ужесточение наказания по отношению к уже осуждённым по статьям против половой неприкосновенности подростков, ужесточение мер по отношению к освобождённым, а также меры по борьбе с сетевыми педофилами. Члены рабочей группы планируют весной подготовить комплексный законопроект, который бы включал спектр мер по защите детей от педофилов.

Напромним, детский омбудсмен Анна Кузнецова в ноябре 2016 года признала, что блокировки интернет-сайтов не помогли против насилия над детьми. Напротив, момента введения цензуры в Рунете объём детского порно вырос на 63%. То же самое Анна Кузнецова повторила и через год, заявив, что «методов обеспечения безопасности детей в интернете недостаточно», и поэтому предложила включить в программу уроков «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) вопросы безопасности в интернете.

Однако власти продолжают «охотиться на ведьм» в интернете, приписывая каким-то мифическим «группам в социальных сетях» тлетворное влияние на детские умы и продавливая ужесточение законодательства в вопросах регулирования Рунета. То же самое можно сказать и о «свежих» инициативах госпожи Мизулиной и руководимой ей рабочей группы. В то время, как насилие над детьми происходит в реальной жизни, власти продолжают гоняться за виртуальными монстрами, продвигая очередные инициативы, утяжеляющие нагрузку и на законодательство, и на бюджет.

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