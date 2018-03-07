Путин ищет инструменты воздействия на соцсети для борьбы с «опасными группами»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами-предпринимательницами в преддверие Международного женского дня высказался за усиление ответственности для организаторов суицидальных и других деструктивных групп в социальных сетях:

«Надо ужесточать, безусловно. Надо и ответственность ужесточать, и работа должна быть комплексной».

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Он рассказал, что и сам некоторое время назад обратил внимание на проблему наличия подобных групп в соцсетях и даже поднимал ее на совещании Совбеза РФ. «Именно по моей инициативе начали ужесточать законодательство», — добавил Путин.

Он отметил, что важно не мешать свободе слова в интернете, однако общество должно защищать себя и своих детей. Поэтому, добавил Путин, интернет должен подчиняться законам, как и прочие сферы жизни.

В своём предпраздничном выступлении перед женщинами Президент подчеркнул, что организаторы подобных пабликов сами являются, как правило, не слишком смелыми людьми: «Как только находят этих упырей… Вы бы видели, что это за люди… Пришли к одному забирать — чуть в штаны не наложил».

Он также отреагировал на слова участницы встречи, поднявшей вопрос о деструктивных группах, что сами соцсети недостаточно активно противодействуют этой угрозе. «Нужно найти инструменты, чтобы заставить их это делать», — добавил Путин.

В духе усиления строгого регулирования сетевого пространства мыслит и Молодежный парламент при Госдуме, который направит в профильный комитет инициативу об административной ответственности за травлю в интернете и общественных местах. Об этом рассказала председатель организации Мария Воропаева.

Как рассказала Воропаева, предложение обсуждалось на экспертном совете по развитию информационного общества и СМИ Молодежного парламента при ГД, по итогам которого была разработана законодательная резолюция.

Воропаева пояснила, что в резолюции предлагается предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях статью об ответственности за травлю в интернете, соцсетях и общественных местах. Кроме того, предлагается разработать социальную рекламу, в которой бы разъяснялась ответственность за травлю. По словам Воропаевой, также предлагается внести изменения в школьные программы по обществознанию, ОБЖ и информатике, добавив в них положения о вопросах кибербезопасности.

«Явление набирает сейчас все большую популярность. Дети, которые с этим сталкиваются, не знают, как себя вести, не понимают, что за такие действия можно быть привлеченным к административной ответственности. Наша задача не только закрепить ответственность и привлекать к ней правонарушителей, но и сделать так, чтобы дети понимали, что безобидная, как они считают, шалость может вылиться в реальное наказание. Это цель всех этих изменений», — заявила Воропаева.

Она уточнила, что резолюция носит концептуальный характер, вопрос о размерах штрафов за травлю в интернете и общественных местах пока обсуждается.

Воропаева добавила, что инициатива будет представлена на рассмотрение комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям.

Напомним, так называемый закон «О группах смерти» (120-ФЗ) был подписан Путиным в июне прошлого года. Этим законом была введена уголовная ответственность не только за побуждение детей к суициду, но и за «вовлечение в совершение действий, представляющих опасность для жизни». В конце июля в законодательство были внесены ещё несколько поправок, которые ещё более ужесточают наказание за склонение несовершеннолетних и беременных женщин к самоубийствам (в том числе и с помощью интернета).

Депутаты также работают над поправками в законодательство, которые позволят блокировать сайты с информацией, «побуждающей несовершеннолетних к агрессии против детей». Замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев анонсировал появление закона, который будет карать за размещение «негативного контента». Речь может идти о сроках более десяти лет, «в случае если мы имеем дело с преступным сообществом, организованной группой лиц, действующих по предварительному сговору и имеющих корыстные побуждений», отметил Исаев. Скорее всего, будет расширена трактовка вышеупомянутого закона «о группах смерти».

Здесь нельзя не вспомнить тот факт, что гайки в отношении «опасной» информации в интернете закручиваются российскими политиками вот уже больше пяти лет, однако никакие «огораживания» детей от интернета не принесли положительного эффекта. Как мы уже писали ранее, ситуация с наркоманией только усугубляется, насилие в отношении детей никуда не исчезло, а блокировка текстов декадентских песен и мрачных рисунков не привела к исчезновению самоубийств. Не нужно быть Вангой или Нострадамусом, чтоб понимать — ужесточение регулирования в отношении Сети снова ничего не даст, а может даже наоборот — вызовет обратный эффект, разбудив интерес подрастающего поколения к запретным темам.

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