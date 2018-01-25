Генпрокуратура, СКР, МВД и Роскомнадзор поддержали новую блокировочную инициативу Яровой

В России стартовала эпопея, схожая с той истерией, которая сопутствовала принятию законопроекта о так называемых «группах смерти». Только на этот раз запретительные инициативы властей касаются сайтов, которые якобы занимаются склонением молодёжи к совершению преступлений, а также разжигают в них немотивированную агрессию. После случившейся в самых разных уголках страны за короткий промежуток времени серии нападений на школы с участием несовершеннолетних, первым делом власти обратили внимание на интернет, тут же постаравшись связать случившиеся ЧП с «тлетворным влиянием» каких-то неизвестных групп в социальных сетях. Никаких существенных доказательств этому представлено не было, и даже более того — ВКонтакте, на которую правоохранители «грешили» изначально (поскольку именно там были зарегистрированы некоторые участвовавшие в нападениях старшеклассники), опровергла влияние каких-либо мифических групп — подозреваемые не появлялись в соцсети больше года. Однако российские власти это никак не смутило, и сразу несколько групп было заблокировано Роскомнадзором, а затем политики начали соревноваться между собой в проявлении крайней озабоченности «внезапно» возникшей проблемы, выдвигая сомнительные инициативы по соответствующему регулированию Сети.

Депутаты Госдумы тут же включили в головах свою любимую опцию «запреты в интернете», вытаскивая из нафталина старые законопроекты, как это сделал Милонов, или заявив о разработке новых поправок в законодательство, как это сделала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она предлагает, в частности, расширить полномочия Роскомнадзора, дав ему право внесудебно блокировать сайты с информацией, побуждающей несовершеннолетних к агрессии против детей. Документ был направлен в Следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру, МВД, Минкомсвязь и Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки для предварительного согласования.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сегодня в ходе заседания «Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития» заявил, что его ведомство в целом поддерживает законопроект «о защите несовершеннолетних от информации, побуждающей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни»:

«Концептуально тот проект закона, который был предложен, мы, конечно же, поддерживаем».

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«Готовы выразить поддержку этому законопроекту, принимать участие в его подготовке», — сказала представитель СК России Евгения Минаева на том же заседании.

Представитель Генпрокуратуры Наталья Коваль заявила, что трагические события в республике Бурятия подтверждают необходимость принятия дополнительных мер к обеспечению информационной безопасности детей, так как дети при помощи интернета и зачастую СМИ вовлекаются в криминальные сообщества, пропагандируется ценности преступного мира:

«Очевидно, что необходимость этого законопроекта назрела, Генпрокуратура в целом поддерживает этот проект, примем активное участие в его доработке».

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Представитель МВД РФ Вадим Гайдов отметил, что этот законопроект очень нужен. «Есть вопросы определенные, они носят точечный характер, и по ним у нас уже есть предложения», — сказал он.

Как ни прискорбно, но силовые и надзорные ведомства в очередной раз демонстрируют нежелание разбираться в настоящих проблемах подростковой агрессии, к слову, начавшейся не вчера, а решили пройтись уже исхоженной дорожкой с разбросанными на ней граблями, абсолютно упуская из виду полную несостоятельность попыток исправить недостатки из реальной жизни методом блокировок информации в интернете. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предвидеть — всё это закончится очередным пшиком, а в отдельных случаях новый закон будет использован против сайтов, которые никакой опасности не несут, но вдруг чем-то не понравились властям.

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