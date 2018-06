Пентагон разрешил кибервойскам действовать на опережение

Министерство обороны США без лишнего шума расширило полномочия Киберкомандования США, разрешив ему предпринимать более агрессивные действия для защиты государства от кибератак. Киберспециалисты Пентагона в области виртуальной защиты получают право действовать на опережение, совершая рейды на иностранные сети, в случае если возникнет опасность возникновения угрожающих безопасности страны инцидентов.

«Новая стратегия предусматривает постоянное наблюдение и разрушительные действия в зарубежных сетях. Цель заключается в том, чтобы «остановить опасную деятельность противника, прежде чем она нанесет вред национальной безопасности США», – цитируют журналисты полученные из Пентагона сведения.

Meanwhile: independent of the White House, US Cyber Command has begun planning and executing offensive cyber operations against China, Russia, and others. https://t.co/9qfmJiW0og pic.twitter.com/wD3CQQR55X

