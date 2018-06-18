Пентагон разрешил кибервойскам действовать на опережение

Министерство обороны США без лишнего шума расширило полномочия Киберкомандования США, разрешив ему предпринимать более агрессивные действия для защиты государства от кибератак. Киберспециалисты Пентагона в области виртуальной защиты получают право действовать на опережение, совершая рейды на иностранные сети, в случае если возникнет опасность возникновения угрожающих безопасности страны инцидентов.

«Новая стратегия предусматривает постоянное наблюдение и разрушительные действия в зарубежных сетях. Цель заключается в том, чтобы «остановить опасную деятельность противника, прежде чем она нанесет вред национальной безопасности США», – цитируют журналисты полученные из Пентагона сведения.

Meanwhile: independent of the White House, US Cyber Command has begun planning and executing offensive cyber operations against China, Russia, and others. https://t.co/9qfmJiW0og pic.twitter.com/wD3CQQR55X — Robert Caruso (@robertcaruso) June 18, 2018

Подобное изменение стратегии может увеличить риск конфликтов с иностранными государствами, финансирующими хакерские группировки.

До недавнего времени Киберкомандование США занимало исключительно оборонительную позицию, отбивая хакерские атаки на американские сети. Наступательные действия предпринимались лишь в исключительных случаях, например, для борьбы с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ).

Все изменилось весной текущего года, когда Пентагон повысил статус Киберкомандования США, разрешив практически ежедневно проверять сети других стран на наличие кибероружия, которое потенциально может применяться против США.

По данным американских СМИ, изменение стратегии не было вынесено на обсуждение правительства. Насколько тщательно администрация Дональда Трампа взвесила все возможные последствия, неизвестно. Подобное изменение стратегии предполагает «копание» не только в сетях противников, но и союзников.

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