Минобороны зовёт на помощь искусственный интеллект для победы в кибервойне

Развитие технологий искусственного интеллекта поможет победить в кибервойнах будущего, заявил на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» заместитель министра обороны Юрий Борисов:

«Такое понятие, как кибервойны, сегодня стало реалиями. Сегодня все баталии разыгрываются не на полях сражений, они сначала разыгрываются в информационном пространстве. Кто сможет его контролировать, кто сумеет организовать противодействие нужным образом — тот сегодня является победителем».

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По его мнению, у России с ее сильной математической школой «есть все возможности», чтобы стать лидером в этой области: «Наши ребята традиционно занимают первые места во всех математических и физических олимпиадах, заслуженно носят звание лучших программистов, российская математическая школа признана во всем мире».

Борисов считает, что развитие этой области знаний «сулит огромные перспективы» и «даст новый виток развития науки в России». «Это, действительно, будет цифровая экономика», — прогнозирует замминистра.

По его словам, человечество подходит к новой эпохе, когда становится недостаточно просто быстрых вычислений, для обработки и хранения терабайтов информационных потоков нужны интеллектуальные системы.

«Мир меняется — меняется вооружение, меняется характер конфликтов. Уже недостаточно иметь площадное орудие. Нам необходимо высокоточное оружие. Высокоскоростное, высокоточное, высокоэффективное, устойчивое к различному воздействию, которое невозможно перехватить. В своем послании о таком вооружении говорил наш верховный главнокомандующий», — напомнил замглавы Минобороны.

Конференция «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» организована на площадке Минобороны РФ по инициативе Российской академии наук при содействии Министерства образования и науки.

Вместе с высококвалифицированными специалистами и учеными в работе конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» примет участие талантливая российская молодежь, в том числе молодые ученые, работающие в рамках Военного инновационного технополиса «ЭРА» pic.twitter.com/AI0EN0celg — Минобороны России (@mod_russia) March 14, 2018

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военным и гражданским ученым необходимо объединить усилия для разработки технологий искусственного интеллекта, развитие которых необходимо для предотвращения возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России: «Военным и гражданским ученым предстоит выработать предложения организационного характера, в том числе в интересах повышения обороноспособности России. В результате будут созданы оптимальные условия для разработки и широкого применения робототехники, беспилотных систем и комплексов, а также новых технологий с использованием искусственного интеллекта».

Ранее сообщалось, что в Анапе построят военный аналог «Сколково» — инновационный технополис с научными ротами и лагерями для одаренных детей, где планируется воспитывать элиту российской армии. Шойгу утвердил концепцию технополиса «Эра» в декабре 2017 года. В ней подчеркивается, что минобороны ждет от технополиса новых открытий, которые обеспечат лидерство страны в военно-технической сфере.

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