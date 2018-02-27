Путин поручил ФСО защищать персональные данные крупных чиновников и отражать кибератаки

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в положение о Федеральной службе охраны (ФСО). Согласно указу, на ФСО возлагается задача «в рамках своей компетенции» участвовать в мероприятиях по борьбе с кибератаками. В документе также уточняется, что ФСО будет защищать персональные данные объектов государственной охраны и членов их семей.

Согласно ФЗ «О государственной охране», такая охрана предоставляется президенту, председателю правительства, спикерам Госдумы и Совета Федерации, председателям Конституционного и Верховного судов, генпрокурору и председателю Следственного комитета.

Кроме того, служба получила право давать согласие на обработку персональных данных охраняемых лиц и их родственников и определять перечень вещей или грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.

Путин наделил ФСО новыми полномочиями: теперь ведомство сможет бороться с кибератаками и готовить кадры для иностранных спецслужб https://t.co/8JS7xtiHVa — TJ (@tjournal) February 27, 2018

«Принятие указа придает легитимность уже сложившемуся порядку засекречивания данных о родственниках госслужащих категории «А», — говорит экс-сотрудник прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия. По мнению Багатурии, с одной стороны, защита данных родственников чиновников может защитить их от противоправного давления, с другой — подобный закон надо вводить только при наличии реального общественного контроля за их доходами.

Ведомство также сможет не только организовывать, но и готовить кадры для иностранных спецслужб, если это не противоречит принципам госохраны. Также согласно указу ФСО сможет тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы «в соответствии с законодательством Российской Федерации».

В декабре прошлого года Путин возложил на ФСБ функцию по предупреждению и защите от компьютерных атак на информсистемы России.

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