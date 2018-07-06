Данные российских авиапассажиров перенесут в Россию

Минтранс России выложил на общественное обсуждение проект приказа Правительства РФ «Об утверждении требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу указанной автоматизированной системы, к ее оператору, а также мер по защите информации, содержащейся в ней, и порядка ее функционирования». В пояснительной записке к документу сказано:

«В настоящий момент российскими компаниями, осуществляющими большую часть авиаперевозок, используются автоматизированные информационные системы оформления воздушных перевозок, расположенные вне территории Российской Федерации. Ограничение или блокировка доступа отечественных авиакомпаний, использующих иностранные системы, может привести к дестабилизации пассажирских перевозок как на внутренних, так и на международных линиях. Согласно проекту постановления автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок (далее – АИС ОВП) создается в том числе в целях обеспечения суверенитета Российской Федерации при выполнении воздушных перевозок на основе эксплуатации на территории Российской Федерации отечественных компонентов АИС ОВП организациями-резидентами Российской Федерации».

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Минтранс предлагает с 1 января 2020 года персональные данные авиапассажиров должны начать хранить на территории России. Речь идет о переносе серверов и баз данных компаний, обеспечивающих бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты.

Контролировать обработку персональных данных будет Роскомнадзор. Провайдер системы бронирования должен быть также зарегистрирован в России. Минтранс отмечает, что новые требование призваны обеспечить суверенитет России, безопасность персональных данных пассажиров и противодействие терроризму.

Напомним, вступивший в силу 1 сентября 2015 года российский закон о персональных данных обязывает хранить личные данные граждан на территории России.

Дата окончания публичного обсуждения документа — 1 августа 2018 года. Если у вас есть какие-то замечания или предложения, вы можете их оставить под документом.

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