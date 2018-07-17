Власти увидели давление Запада на частный бизнес в уходе Booking.com из Крыма

Сервис по бронированию отелей Bооking.com перестал работать в Крыму из-за антироссийских санкций. При попытке найти себе гостиницу на полуострове появляется сообщение о «невозможности забронировать проживание» там:

Владельцы объектов размещения также пожаловались на блокировку своих площадок на Booking.соm. «С сегодняшнего дня Booking.соm прекратил собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов. Никто не видит, владельцы объектов в том числе, оценки гостей, и нет возможности написать отзыв», – написала в своем Facebook отельер Наталья Кириченко из Судака.

Она также разместила официальный ответ от сервиса – он должен соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма из-за того, что базируется в Нидерландах. «Согласно санкциям, компании Booking.соm не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму, любые отзывы, которыми они делятся, могут быть неверно истолкованы властями, как то, что компания Booking.соm предлагает туристические услуги в регионе», – гласит официальная позиция сервиса.

При этом зарезервировать жилье на территории самопровозглашенных республик на Востоке Украины можно без особых трудностей.

Компания Booking.соm подтвердила РБК, что поменяла условия бронирования отелей в Крыму. В пресс-службе уточнили, что компания «скорректировала работу веб-сайта и процесса бронирования». Сервис подчеркнул, что теперь «пользователи, которые хотят забронировать объект размещения в Крыму», будут иметь возможность это сделать «при условии, что их целью является только бизнес-путешествие».

Министерство курортов и туризма Республики Крым советует владельцам отелей и хостелов начать пользоваться услугами российских сервисов онлайн-бронирования вместо системы Booking.соm, которая заблокировала возможность размещения отзывов о средствах размещения на полуострове.

«Отзывы – полезная вещь, но не первоочередная, к тому же их можно почитать и на других крупных международных каналах. Пока не стоит говорить, скажется ли новый запрет на размещение отзывов об отелях на их заполняемости и тем более на турпотоке, но со стороны министерства курортов и туризма Республики Крым мы бы рекомендовали объектам размещения искать альтернативные источники продвижения. Это в первую очередь работа с российскими туроператорами и турагентами, с системами онлайн-бронирования – резидентами Российской Федерации (Ostrovok.ru, Tvil.ru, Суточно.ру), а также открывать собственные каналы продаж», – сообщили в министерстве.

В то же время, по мнению минкурортов, ограничения, введенные из-за санкций, могут негативно сказаться на самом сервисе Booking.соm. «Подобные ограничения неприятны для давно и надежно зарекомендовавших себя отелей, имеющих высокий рейтинг. Им придется становиться в один ряд с новыми и менее именитыми. Но можно также говорить, что подобный шаг не лучшим образом скажется и на самой системе онлайн-бронирования. Крымские отели через Booking.соm бронировало 90% россиян, они могут перейти на другие системы», – добавили в пресс-службе.

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает уход Booking.соm следствием давления Запада на частный бизнес и Российскую Федерацию по политическим мотивам:

«Замораживание работы сервиса Booking.соm является следствием политики беспрецедентного давления со стороны западных политических структур в отношении России. В данном случае давлению подверглась полностью частная компания, ведущая транграничную деятельность, ориентированную, в первую очередь, на поддержку малого и среднего гостиничного бизнеса. Бессмысленность данной акции особенно очевидна на фоне переговоров президентов России и США, состоявшихся сегодня в Хельсинки, которые ознаменовали собой разворот к диалогу нашей страны и Запада. Уход Booking.соm из Крыма выглядит неразумным шагом, который приведет данную компанию к экономическим потерям, учитывая готовность граждан выбирать наиболее выгодные предложения на высококонкурентном рынке отечественных и зарубежных сервисов онлайн-бронирования. Тем не менее, мы надеемся, что эта ситуация будет разрешена без дальнейшего наращивания конфронтации, приносящей ущерб рядовым пользователям».

.

Booking.соm – система интернет-бронирования отелей, основанная в Амстердаме в 1996 году. На 4 апреля 2018 года в базе данных сайта содержатся более 1,7 млн объектов размещений в 227 странах, сайт доступен в 42 языковых версиях.

Компания уже не раз становилась объектом критики по политическим мотивам как среди российских, так и среди украинских политиков и бизнесменов. Так, народный депутат Верховной Рады Украины от «Народного фронта» Георгий Логвинский в декабре 2016 года сообщал, что против сервиса возбуждено уголовное дело, поскольку он «в нарушение национального законодательства и международного права совершает сделки и продаёт проживание в Крыму».

В мае текущего года в Ростуризм поступило письмо Минкультуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.соm на территории Российской Федерации» — с таким предложением к министерству обратились ряд российских отельеров. В свою очередь, Российский союз туриндустрии (РСТ) считает, что деятельность сервиса надо регулировать, но не запрещать. Позже директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова рассказала, что ведомство не может регулировать деятельность сервиса и выступает против «подобной постановки вопроса».

.



.

Читайте также:

Популярный сервис аренды жилья Airbnb ликвидировал российский филиал

🔓

В Госдуме одобряют создание криптоофшора в Крыму

🔓

Кампания против Bооkіng.соm: реакция

.