20.07.2018
Власти Москвы обещают найти «серых» арендодателей квартир с помощью BigData
Глава департамента информационных технологий Артём Ермолаев утверждает, что механизм уже протестирован и используется пока для аналитических целей

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Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы создал систему, которая должна выявлять нелегальную аренду квартир на основе «больших данных» (BigData). Руководитель ведомства Артём Ермолаев сообщил РБК:

«Механизм оттестирован, мы понимаем, как это работает. В определенный момент времени мы используем эти данные. Механизм не имеет выхода [для внешних пользователей] и конкретного сервиса для жителей».

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Однако для того, чтобы система заработала в полную силу, необходимы изменения в законодательстве. Детали проекта Ермолаев не раскрыл. В прошлом году на Московском урбанистическом форуме он говорил, что департамент намерен анализировать крупнейшие интернет-ресурсы с объявлениями об аренде квартир и сопоставлять эти данные со статистикой об уплате налогов. После этого информацию планировалось передавать в налоговую службу для проверки.

Крупнейшие онлайн-сервисы объявлений для поиска квартир в аренду: «Авито. Недвижимость» (сайты «Авито» и «Домофонд» — по их собственной оценке, через них проводится 62% от всех арендных сделок в России), ЦИАН, «Юла» (проект Mаil.ru Group), «Яндекс.Недвижимость».

В пресс-службе Яндекса рассказали, что с сервисом «Яндекс.Недвижимость» проект ДИТ не обсуждался, и подчеркнули, что «получить доступ к базам данных компании без ее ведома невозможно». В «Авито» также утверждают, что не знакомы с проектом департамента. «Но только на основании данных, указанных в объявлениях, делать выводы о том, что квартира сдана, было бы некорректно», — рассуждают в пресс-службе сервиса, добавляя, что разместить объявление может как собственник, так и его родственник или риелтор. В ЦИАН отказались от комментариев. В «Юле» не ответили на вопросы о проекте ДИТа.

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