Верховный суд разрешил собственникам квартир брать арендную плату с интернет-провайдеров

Собственники квартир могут получать плату за то, что стены и крыши их домов используются провайдерами для установки интернет-оборудования. Раньше такое право по закону у них было, но сложившаяся практика работы с интернет-компаниями складывалась не в их пользу. Решение Верховного суда должно изменить эту ситуацию.

Интернет-провайдеры могут устанавливать оборудование в многоквартирных домах только с согласия жильцов. Право собственников квартир распоряжаться общедомовым имуществом предусмотрено законодательством. Такое определение от 01.03.2018 N 306-КГ17-17056 дано Верховным судом Российской Федерации.

По закону собственники совместно владеют и распоряжаются общим имуществом дома, в том числе стенами, чердаком и крышей. Многие из них не знают, что интернет-провайдеры платят за размещение в этих местах интернет-оборудования. «В большинстве случаев разговор об этом ведется с управляющей компанией. И деньги растворяются на счетах управляющей компании. Это часто темная история», — поясняет исполнительный директор центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Некоторые управляющие компании заключают договоры без согласия собственников, подтвердил эксперт центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин.

Раньше многие жильцы сталкивались со сложностями подключения к определенной компании, поскольку этому препятствовала управляющая компания. Теперь собственники смогут решить сами, какого провайдера и на каких условиях пустить в дом (например, того, кто оказывает наиболее качественные услуги и предлагает хорошие тарифы).

Собственники могут зарабатывать и на операторах связи, которые используют крыши для размещения оборудования, на рекламных конструкциях и вывесках, если они располагаются на фасаде дома. В аренду можно сдавать подвальные помещения, а также земельный участок для размещения палаток и магазинов.

Напомним, в январе текущего года стало известно, что на стадии проектирования многоквартирных домов будет рекомендовано на каждом этаже предусмотреть места для размещения оборудования для проведения интернет-каналов. Соответствующим приказ об изменениях в Строительные нормы и правила (СНиП), касающихся требований к инженерным сооружениям многоквартирных домов для размещения инфраструктуры связи, был подписан Минстроем.

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