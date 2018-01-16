В строительные нормы впишут необходимость размещения оборудования связи

Минстрой подписал приказ об изменениях в Строительные нормы и правила (СНиП), касающихся требований к инженерным сооружениям многоквартирных домов для размещения инфраструктуры связи, сообщила Минкомсвязь, по предложению которой были внесены поправки. В частности, на этапе проектирования многоквартирного дома (МКД) рекомендовано на каждом этаже предусмотреть места для размещения оборудования связи, для организации широкополосного доступа в интернет (ШПД) допускается использовать телефонную сеть, скорость доступа в интернет должна составлять не менее 100 Мбит/с. Также в доме должно быть представлено не менее двух операторов ШПД, что решает «вопрос конкуренции», указывает Минкомсвязь. Полностью приказ Минстроя пока не опубликован.

Изменения направлены на инфраструктурное обеспечение новых домов сетями связи по аналогии с инфраструктурой электроснабжения, пояснил источник на рынке связи. По словам исполнительного директора ассоциации управляющих организаций «Новое качество» Олеси Лещенко, требования Минстроя распространяются на новые дома, а также те, в которых планируется реконструкция или капитальный ремонт. «Если дом будет сдан в эксплуатацию с такими новыми характеристиками, управляющей организации нужно будет только учесть необходимость обслуживания этих каналов и включить это в перечень работ в договоре управления»,— уточняет она.

Госпожа Лещенко отметила, что документ Минстроя отвечает только на вопросы технического характера, в то время как для решения спора о порядке допуска операторов в многоквартирный дом управляющими компаниями требуются изменения в Жилищном кодексе: «Они должны закрепить принцип безвозмездности такого доступа».

«Мы приветствуем принятие нового приказа Минстроя. Старые СНиПы препятствовали развитию современной инфраструктуры связи и снижали доступность услуг для населения. Даже если застройщики были готовы спроектировать дом, в котором кроме телефонии будет еще и Интернет, они просто не знали, как это сделать. Теперь все эти вопросы решены и могут быть использованы не только при строительстве новых многоквартирных домов, но также и при проведении реновации», — подчеркнул заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Михаил Быковский.

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в целом приветствуют упрощение процедур создания инфраструктуры связи. «Сейчас мы анализируем данный документ для оценки степени его положительного эффекта», — сказала руководитель пресс-службы «ВымпелКома» Анна Айбашева.

«Пока данный приказ не опубликован на сайте Минстроя и на сайте Минюста, мы не можем сказать, как именно он повлияет на нашу деятельность. Однако хочется верить, что новые нормы и правила размещения каналов связи помогут упростить вопросы, связанные с доступом операторов связи в многоквартирные жилые дома. Будет ли впоследствии принят соответствующий закон, регулирующий доступ операторов в МКД, покажет время», — сообщили также в пресс-службе NetByNet (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», 100%-ная «дочка» ПАО «МегаФон»).

В Ростелекоме пояснили, что проблема доступа операторов связи в дома имеет две составляющие — правовую, связанную с необходимостью проведения общего собрания, и техническую. Последняя выражается в неподготовленности инфраструктуры МКД к размещению оборудования и сетей связи. «Это и недостаточная ширина межэтажных кабельных коллекторов, и неподготовленность технических помещений к размещению сетевого оборудования, и ряд других проблем», — уточнили в компании, подчеркнув, что новые правила проектирования систем электросвязи написаны уже с учетом современного уровня технологий и направлены как раз на решение обозначенных проблем.

Но для окончательного решения проблем компании ждут поправок к Жилищному кодексу, которые пока остаются на согласовании государственно-правового управления президента. Кроме этого, вице-президент Национальной ассоциации домовых информационно-коммуникационных сетей (НАДИКС) по правовым вопросам Михаил Пашков напомнил, что новые правила Минстроя касаются вновь строящихся МКД. «Проблема в том, что основной массив МКД уже построен и новые СНиПы их не касаются. Поэтому проблему недискриминационного доступа НДД во вторичное жилье этими правилами решить не удастся», — сказал он. В НАДИКС также подчеркнули, что поправки Минстроя в СНиП не станут поводом для принятия законопроекта, регулирующего доступ провайдеров в МКД. По словам Михаила Пашкова, основное препятствие — необходимость внесения изменений в Жилищный кодекс РФ и Правила содержания общего имущества, утвержденные постановлением правительства РФ №491.

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