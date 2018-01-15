IT-Кодекс: в России предлагают полностью переписать законы в сфере связи и интернета

На площадке Открытого правительства приступили к разработке Инфокоммуникационного кодекса — единого документа, который, по задумке авторов, должен прийти на смену действующим законам «О связи» (126-ФЗ), «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (149-ФЗ) и «О персональных данных» (152-ФЗ).

По словам представителя Медиакоммуникационного союза, существующее законодательство ориентировано в большей мере на техническое регулирование и не успевает за развитием отношений в медиакоммуникационной сфере. Новое законодательство должно будет учитывать не только технологии и отношения в рамках отрасли, «но и возможности и риски, заложенные в их развитии, в том числе обмен информацией между устройствами, обеспечение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных и т.п.».

Примером того, что действующее законодательство устарело, в МКС называют действующую систему лицензирования услуг связи, когда одна компания должна получить для работы десятки разных лицензий, тогда как деятельность мессенджеров, например, вообще не подвержена лицензированию. Еще один пример — данные о местонахождении абонента: такси или сервисы доставки используют геолокацию абонентов, тогда как эти данные, согласно закону, являются тайной связи.

Идея создания кодекса обсуждалась в прошлом году на заседании Открытого правительства, а первая его версия должна появиться уже к апрелю 2018 года. Ее принципиальное отличие от действующего законодательства, как ожидается, будет заключаться в регулировке передачи и обработки данных во всех инфокоммуникационных средах, а не конкретных услуг связи.

О том, что российское законодательство не отвечает реалиям времени, в особенности касаясь регулирования связи, информации и высоких технологий, говорилось уже давно. По словам директора по стратегическим проектам Института исследований интернета (ИИИ), а также куратора рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при Правительстве РФ Ирины Левовой, нынешнее российское законодательство основано на регулировании телефонно-телеграфных сетей, т.е. ещё со времён СССР. Поэтому не удивительно, что оно не учитывает произошедших за более чем 20 лет процессов.

За это время изменились принципы и скорости передачи информации, изменились коммуникации, стали другими объёмы доходов операторов, а сам интернет превратился в основу экономики, и все процессы, которые сейчас происходят, по сути завязаны на нём. Интересы общества также изменились, возрос запрос на свободный доступ к информации, в том числе к знаниям. Появились новые технологии, которых не было даже пять лет назад, — например, никто себе тогда не мог представить смартфоны и безлимитный мобильный интернет, а также «интернет вещей», — и нынешнее регулирование современного интернета выглядит у нас достаточно странно.

Источник в одном из федеральных сотовых операторов говорит, что еще в 2009 году, к примеру, введение единого телекоммуникационного кодекса предлагали МТС, Ассоциация документальной электросвязи и Минкомсвязь и позднее идея возникала еще неоднократно. «Сейчас МКС претендует на то, чтобы возглавить этот процесс. Определенные лоббистские ресурсы у них есть, но в любом случае это будет не быстрый процесс, так как у всех сторон свои интересы», — сказал источник.

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