Россия приступила к работе над спутниковым интернетом

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) приступил к работе над новой спутниковой системой глобальной связи. Для реализации проекта в компании сформировали новую команду, которая с апреля 2018 года работает в созданном Центре параллельного проектирования. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса, в состав которого входит вышеупомянутый холдинг.

«Проект, поддержанный руководством страны, предполагает формирование спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа в Интернет, мобильной связи, каналов для Интернета вещей», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Очевидно, что речь идёт об инициативе «Сфера», которая предусматривает вывод в космос сотен небольших аппаратов. Президент РФ Владимир Путин в июле текущего года заявил, что формирование соответствующей инфраструктуры должно быть завершено в течение десяти лет. «Сфера» обеспечит связь, высокоскоростной доступ в Интернет и оптическое наблюдение Земли в режиме реального времени.

Для реализации проекта в РКС сформирована новая команда, которая расположится в специально созданном Центре параллельного проектирования. Исследователям будут доступны современные технические средства проектирования, включая систему визуализации на основе широкоформатных экранов: она обеспечат доступ к актуальной информации, возможность анализировать данные и вносить изменения в режиме реального времени. Специальное программное обеспечение позволит моделировать баллистическое орбитальное построение, радиолинии, космические аппараты, создавать экономические модели и так далее.

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