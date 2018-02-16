Россия не выделила частоты для доступного спутникового интернета

Один из главных конкурентов проекта SpaceX Илона Маска, компания OneWeb, не получила частот для работы в России. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказалась их выделять, поскольку данные частоты могут потребоваться для российской группировки арктических спутников.

Вопрос о выделении частот для OneWeb в конце декабря прошлого года был включен в повестку заседания комиссии, но его рассмотрение происходило в закрытом режиме, в связи с чем решение по нему не было включено в протокол заседания ГКРЧ, опубликованный на сайте Минкомсвязи, которое курирует работы комиссии.

Отказ связан с созданием отечественной системы «Экспресс-РВ», которую разрабатывает госпредприятие «Космическая связь». Речь идёт о четырех спутниках на высокоэллиптической орбите, которые обеспечат связью районы Арктики. Если бы OneWeb выделили запрошенные частоты, «Экспресс-РВ» уже не смог бы развернуться.

Буквально меньше, чем через сутки, состоится запуск ракеты Falcon 9 компанией SpaceX. Ракета доставит на орбиту испанский спутник Paz для радиолокационного наблюдения. Также в космос отправятся два тестовых спутника для раздачи интернета Microsat 2a и 2b. SpaceX планирует вывести на орбиту сеть из тысяч таких спутников. К 2027 году они должны обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли. Представители SpaceX ранее сообщали, что спутники будут работать по принципу ячеистой сети и смогут перенаправлять сигнал в районы с максимальной загрузкой.

Всего SpaceX обещает обеспечить интернетом миллиарды людей, в том числе жителей удаленных и сельских регионов. Однако из-за некоторого сопротивления американских властей спутниковый интернет-сервис SpaceX, вероятно, не будет развёрнут к 2020 или 2021 году, как это планировалось раньше. Следовательно, у его конкурентов появляется шанс если не опередить, то хотя бы получить шанс догнать амбициозного Маска.

Спутниковая интернет-компания OneWeb стремится создать сеть для глобального широкополосного доступа и планирует уже в мае запустить свои первые 10 операционных спутников. Основатель OneWeb Грег Уайлер (Greg Wyler) пообещал, что в 2019 году клиенты начнут получат интернет-доступ со скоростью 500 Мбит/с, а на втором этапе будут запущены спутники второго поколения, которые к 2021 году предоставят высокоскоростной интернет с пропускной способностью 2,5 Гбит/с.

В связи с этим весьма странным выглядит отказ российских партнеров влиться в бизнес OneWeb, тем более что в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме OneWeb и АО «Спутниковая система «Гонец» подписали соглашение о создании совместного предприятия. Как объясняли стороны, «Гонец» должен заняться продажей ресурсов OneWeb на территории России. В ООО «Уанвеб» британцы получили долю в 60%, а «Гонец» — в 40%.

По словам одного из компетентных источников, в ходе своего заседания ГКРЧ заслушала по данному вопросу доклады руководителей Роскомнадзора, «Роскосмоса» и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Другой источник говорит, что ГКРЧ отложила принятие решения по заявке «Уанвеб», так как появились опасения относительно другого проекта – системы «Экспресс-РВ», который вынашивает госпредприятие «Космическая связь». Речь идет о системе из четырех спутников на высокоэллиптической орбите, которая покроет районы Арктики. Если бы системе «Уанвеб» были выделены частоты в запрошенном виде, «Экспресс-РВ» уже не смог бы развернуться, поэтому принятие решение было перенесено.

В ФАС и Роскомнадзоре отказались от комментариев относительно выделения частот системе OneWeb, так как данный вопрос рассматривался в закрытом режиме. В «Роскосмосе» и Минкомсвязи также сохраняют молчание по этому вопросу.

Появление неконтролируемого властями «небесного интернета» — достаточно больная тема как для российского государства, так и для монополистов на рынке связи. Представитель компании «Ростелеком» Сергей Жданов в 2016 году заявлял, что наземные операторы в связи с появлением спутникового интернета от SpaceX, OneWeb и т.п. могут испытывать трудности: в случае, если выиграют зарубежные игроки, у России возникнут вопросы по поводу соблюдения суверенитета, поскольку «кто владеет информацией, тот владеет миром». По словам Жданова, реализация подобных проектов может создать трудности провайдерам из Российской Федерации, поскольку американцев, вероятно, не смогут заставить предоставлять силовикам из РФ весь трафик российских абонентов, как того требует «пакет Яровой». Также неясно, намерены ли зарубежные операторы блокировать сайты, где есть информация, запрещенная в России.

На этом фоне вполне недвусмысленно выглядят новости от Минобороны России, которое испытывает новейшую систему радиоэлектронной борьбы, способную на значительной территории нейтрализовать работу низкоорбитальных систем спутниковой связи, таких как Iridium, GlobalStar и OneWeb. Пользователи Сети видят в этом аналог советских «глушилок»:

Они их глушить собрались и искать терминалы пользователей на земле https://t.co/P5XJP40sAl — andre (@kalinfeld) February 13, 2018

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