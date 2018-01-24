Медиа-коммуникационный союз лоббирует отмену сетевого нейтралитета

Операторы связи могут получить право выбирать, какой трафик передавать в приоритетном порядке. Такая возможность предусмотрена проектом Инфокоммуникационного кодекса, который должен заменить действующие законы в сфере IT и связи. Вопрос приоритизации трафика на днях обсуждался компаниями — участницами Медиа-коммуникационного союза (Ростелеком, МТС, Мегафон, Вымпелком, ТрансТелеКом и т.п.). Речь идет об отказе от принципа «сетевой нейтральности», когда доступ ко всем ресурсам осуществляется без ограничений, если публикуемая информация не запрещена законом. При полном соблюдении этого принципа операторы должны пропускать трафик с одинаковой скоростью независимо от того, исходит он от небольшого сайта или сервиса-гиганта.
В проекте Инфокодекса предусмотрен принцип сетевой нейтральности «в мягком трактовании», когда допускается «разумное ограничение и контроль трафика». Например, оператор сможет управлять трафиком при перегрузке сети и предоставлять приоритетный доступ к собственному контенту или контенту партнеров, передавать в первую очередь данные, имеющие жизненно важный статус. Из возможных минусов такого подхода авторы документа отмечают снижение доступности ряда сервисов в моменты перегрузок, а также возникновение риска применения антиконкурентных практик.
Представитель МКС заявил СМИ, что «пока все обсуждения носят предварительный характер».
Напомним, на площадке Открытого правительства разработатывается Инфокоммуникационный кодекс — единый документ, который, по задумке авторов, должен прийти на смену действующим законам «О связи» (126-ФЗ), «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (149-ФЗ) и «О персональных данных» (152-ФЗ).
Как и предупреждал источник в одном из федеральных операторов, есть опасность, что МКС при разработке данного Кодекса не преминет воспользоваться своим лоббистским ресурсом. Озвученной выше инициативой фактически предлагается «поприжать» в России сетевой нейтралитет (как это было недавно сделано в США). Есть опасность, что от этого нововведения в итоге могут выиграть только крупные интернет-компании, а также ангажированные IT-лоббистами онлайн-сервисы. Кроме этого, у властей может появиться ещё один механизм цензурирования Рунета, которым они непременно воспользуются, особенно с учётом того, что подобная мысль уже озвучивалась ранее.
Тем не менее, представляющие интернет-отрасль эксперты пока не видят особой трагедии в инициативе МКС.
«Во многих странах применяется разумное ограничение нейтралитета. В Евросоюзе, например, при чрезвычайных ситуациях или кибератаках провайдеры могут отходить от принципов сетевого нейтралитета, предоставляя спецслужбам освободившийся канал. Также приоритетом могут пользоваться жизненно важные сервисы, например сервисы телемедицины, однако не уточняется, в каких случаях. Такой подход вполне разумен», — говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Он отмечает, что формально сетевой нейтралитет защищает молодые компании и стартапы, давая им возможность конкурировать с гигантами. Но известны случаи, когда «провайдеры контролируют трафик в интересах отдельных ресурсов». «В отсутствие нормативной базы обеспечивать нейтралитет в сети намного сложнее, поэтому пусть лучше будет разумное регулирование этой отрасли и разумное ограничение нейтральности сети. Тогда в этой ситуации будет легче обеспечивать приоритет жизненно важным сервисам и развивать новые сервисы», — считает Казарян.
По мнению гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, есть сервисы, которые требуют приоритета при форс-мажорах, но при полной сетевой нейтральности доступ к ним должен осуществляться на общих условиях. «При предоставлении своих услуг операторы не отдают предпочтения одним видам контента или приложений перед другими», — отмечает Анкилов, поясняя, что это невыгодно самим участникам рынка: если пользователь увидит, что оператор «тормозит» какой-то контент, он может отказаться от его услуг, выбрав провайдера, который соблюдает нейтралитет.
Но в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пока считают нецелесообразным ограничение нейтралитета. «Выработанные ФАС совместно с федеральными органами власти и бизнес-сообществом принципы сетевой нейтральности показали свою эффективность. Любое ограничение этих принципов должно быть обосновано, регламентировано и широко обсуждаться. Сейчас сложно представить, какие ситуации могут оправдать ограничение принципов сетевой нейтральности», — заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.
Представитель МКС сообщил журналистам, что все обсуждения союза «пока носят предварительный характер».
В феврале 2018 года концепция кодекса отправится на согласование в Роскомнадзор и членам группы «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика». Итоговая версия проекта должна быть готова в апреле.
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