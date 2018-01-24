Медиа-коммуникационный союз лоббирует отмену сетевого нейтралитета

Операторы связи могут получить право выбирать, какой трафик передавать в приоритетном порядке. Такая возможность предусмотрена проектом Инфокоммуникационного кодекса, который должен заменить действующие законы в сфере IT и связи. Вопрос приоритизации трафика на днях обсуждался компаниями — участницами Медиа-коммуникационного союза (Ростелеком, МТС, Мегафон, Вымпелком, ТрансТелеКом и т.п.). Речь идет об отказе от принципа «сетевой нейтральности», ​когда доступ ко всем ресурсам осуществляется без ограничений, если публикуемая информация не запрещена законом. При полном соблюдении этого принципа операторы должны пропускать трафик с одинаковой скоростью независимо от​ того, исходит он от небольшого сайта или сервиса-гиганта.

В проекте Инфокодекса предусмотрен принцип сетевой нейтральности «в мягком трактовании», когда допускается «разумное ограничение и контроль трафика». Например, оператор сможет управлять трафиком при перегрузке сети и предоставлять приоритетный доступ к собственному контенту или контенту партнеров, передавать в первую очередь данные, имеющие жизненно важный статус. Из возможных минусов такого подхода авторы документа отмечают снижение доступности ряда сервисов в моменты перегрузок, а также возникновение риска применения антиконкурентных практик. ​

Представитель МКС заявил СМИ, что «пока все обсуждения носят предварительный характер».

Напомним, на площадке Открытого правительства разработатывается Инфокоммуникационный кодекс — единый документ, который, по задумке авторов, должен прийти на смену действующим законам «О связи» (126-ФЗ), «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (149-ФЗ) и «О персональных данных» (152-ФЗ).

Как и предупреждал источник в одном из федеральных операторов, есть опасность, что МКС при разработке данного Кодекса не преминет воспользоваться своим лоббистским ресурсом. Озвученной выше инициативой фактически предлагается «поприжать» в России сетевой нейтралитет (как это было недавно сделано в США). Есть опасность, что от этого нововведения в итоге могут выиграть только крупные интернет-компании, а также ангажированные IT-лоббистами онлайн-сервисы. Кроме этого, у властей может появиться ещё один механизм цензурирования Рунета, которым они непременно воспользуются, особенно с учётом того, что подобная мысль уже озвучивалась ранее.

Тем не менее, представляющие интернет-отрасль эксперты пока не видят особой трагедии в инициативе МКС.

«Во многих странах применяется разумное ограничение нейтралитета. В Евросоюзе, например, при чрезвычайных ситуациях или кибератаках провайдеры могут отходить от принципов сетевого нейтралитета, предоставляя спецслужбам освободившийся канал. Также приоритетом могут пользоваться жизненно важные сервисы, например сервисы телемедицины, однако не уточняется, в каких случаях. Такой подход вполне разумен», — говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Он отмечает, что формально сетевой нейтралитет защищает молодые компании и стартапы, давая им возможность конкурировать с гигантами. Но известны случаи, когда «провайдеры контролируют трафик в интересах отдельных ресурсов». «В отсутствие нормативной базы обеспечивать нейтралитет в сети намного сложнее, поэтому пусть лучше будет разумное регулирование этой отрасли и разумное ограничение нейтральности сети. Тогда в этой ситуации будет легче обеспечивать приоритет жизненно важным сервисам и развивать новые сервисы», — считает Казарян. ​

По мнению гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, есть сервисы, которые требуют приоритета при форс-мажорах, но при полной сетевой нейтральности доступ к ним должен осуществляться на общих условиях. «При предоставлении своих услуг операторы не отдают предпочтения одним видам контента или приложений перед другими», — отмечает Анкилов, поясняя, что это невыгодно самим участникам рынка: если пользователь увидит, что оператор «тормозит» какой-то контент, он может отказаться от его услуг, выбрав провайдера, который соблюдает нейтралитет.

Но в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пока считают нецелесообразным ограничение нейтралитета. «Выработанные ФАС совместно с федеральными органами власти и бизнес-сообществом принципы сетевой нейтральности показали свою эффективность. Любое ограничение этих принципов должно быть обосновано, регламентировано и широко обсуждаться. Сейчас сложно представить, какие ситуации могут оправдать ограничение принципов сетевой нейтральности», — заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Представитель МКС сообщил журналистам, что все обсуждения союза «пока носят предварительный характер».

В феврале 2018 года концепция кодекса отправится на согласование в Роскомнадзор и членам группы «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика». Итоговая версия проекта должна быть готова в апреле.

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