Борьба против отмены сетевого нейтралитета набирает обороты

Фронт противников отмены принципа сетевой нейтральности ширится с каждым днем. Так совсем недавно стало известно о готовности нескольких крупных IT-компаний поддержать судебные процессы в поддержку сетевого нейтралитета, в том числе и финансово. А в последние дни произошло сразу несколько знаменательных событий, которые могут позитивно сказаться на успехе общественной кампании по возврату принципа сетевого нейтралитета.

Во-первых, компания Mozilla подала ходатайство против Федеральной комиссии по связи (FCC) в Апелляционный суд США по федеральному округу (CAFC) в Вашингтоне с требованием восстановить действие принципа сетевой нейтральности. В Mozilla считают, что решение FCC может быть выгодно только нескольким крупным телекоммуникационным компаниям, для всех же остальных – от инновационных стартапов до простых пользователей – это решение принесет только вред. В официальном заявлении компании подчеркивается, что она не намеревается останавливаться и собирается подавать иски в другие судебные инстанции, а также поддерживать позиции сторонников сетевого нейтралитета в Конгрессе.

Во-вторых, с похожим ходатайством в этот же суд выступила коалиция главных прокуроров (attorneys general) 22 штатов, которую возглавил Главный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман. В ходатайстве отмечается, что решение FCC во многом противоречит устоявшемуся законодательству, нарушая помимо всего прочего конституционные принципы, Закон “О связи” от 1934 года с последующими изменениями и введенные FCC на его основании правовые нормы.

#BREAKING: I’m leading 22 AGs and filing suit today to stop the @FCC’s illegal rollback of #netneutrality. We can’t stand by and watch one of the greatest tools for democracy ever created be turned into a private playground for the rich and powerful. https://t.co/BUXSVVVMcs pic.twitter.com/xDTbE1uIrM — Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) January 16, 2018

“Открытый интернет и предоставляемые им возможности для свободного обмена мнениями имеют критическое значения для нашего демократического процесса. Отмена сетевого нейтралитета превратит поставщиков интернет-услуг в привратников, наживающихся на пользователях и контролирующих все то, что мы видим, делаем и комментируем в интернете. Это будет катастрофой для нью- йоркских пользователей и компаний, равно как и для всех сторонников свободного интернета. Именно поэтому я считаю за честь возглавить широкую коалицию 22-х главных прокуроров, подающую иск против незаконной отмены Федеральной комиссией по связи принципа сетевого нейтралитета”. Из заявления Главного прокурора штата Нью-Йорк

Эрика Шнайдермана.

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Параллельно с этим стало также известно, что фракция демократов в Сенате, состоящая из 49 человек, в полном составе поддержала идею отмены скандального решения FCC. Ранее в этом месяце республиканский сенатор Сьюзан Коллинз заявляла о своей готовности поддержать требование восстановления принципа сетевой нейтральности. Так что фракции демократов достаточно заполучить поддержку всего лишь нескольких колеблющихся сенаторов-республиканцев, чтобы продавить свое предложение простым большинством (всего в Сенате 100мест).

Также в настоящее время активно ведется работа над законопроектом по отмене решения FCC. Конгрессмен Майк Дойл от Демократической партии заявил во вторник, что этот законопроект готовится более чем 80 представителями нижней палаты Конгресса. Однако вероятность принятия такого законопроекта невелика, поскольку в Палате представителей республиканцы удерживают уверенное большинство. Даже если он и будет в итоге принят, и, наверняка, пройдет более лояльный к сетевой нейтральности Сенат, на него с легкостью может наложить вето президент Трамп. Для преодоления президентского вето потребуется 2/3 голосов членов обеих палат.

Поэтому перспективы политического решения по возврату сетевой нейтральности пока еще скрыты в тумане. Однако масштабная общественная кампания, вовлекающая широкое число заинтересованных сторон, может способствовать переходу многих избранных политиков в лагерь сторонников сетевой нейтральности.

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