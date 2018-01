Борьба против отмены сетевого нейтралитета набирает обороты

Фронт противников отмены принципа сетевой нейтральности ширится с каждым днем. Так совсем недавно стало известно о готовности нескольких крупных IT-компаний поддержать судебные процессы в поддержку сетевого нейтралитета, в том числе и финансово. А в последние дни произошло сразу несколько знаменательных событий, которые могут позитивно сказаться на успехе общественной кампании по возврату принципа сетевого нейтралитета.

Во-первых, компания Mozilla подала ходатайство против Федеральной комиссии по связи (FCC) в Апелляционный суд США по федеральному округу (CAFC) в Вашингтоне с требованием восстановить действие принципа сетевой нейтральности. В Mozilla считают, что решение FCC может быть выгодно только нескольким крупным телекоммуникационным компаниям, для всех же остальных – от инновационных стартапов до простых пользователей – это решение принесет только вред. В официальном заявлении компании подчеркивается, что она не намеревается останавливаться и собирается подавать иски в другие судебные инстанции, а также поддерживать позиции сторонников сетевого нейтралитета в Конгрессе.

Во-вторых, с похожим ходатайством в этот же суд выступила коалиция главных прокуроров (attorneys general) 22 штатов, которую возглавил Главный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман. В ходатайстве отмечается, что решение FCC во многом противоречит устоявшемуся законодательству, нарушая помимо всего прочего конституционные принципы, Закон “О связи” от 1934 года с последующими изменениями и введенные FCC на его основании правовые нормы.

#BREAKING: I’m leading 22 AGs and filing suit today to stop the @FCC’s illegal rollback of #netneutrality.

We can’t stand by and watch one of the greatest tools for democracy ever created be turned into a private playground for the rich and powerful. https://t.co/BUXSVVVMcs pic.twitter.com/xDTbE1uIrM

— Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) January 16, 2018