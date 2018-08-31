В России могут законодательно закрепить сетевой нейтралитет

Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации под председательством секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака рекомендует правительству подготовить предложения по закреплению в законодательстве принципа сетевой нейтральности, следует из проекта решения по итогам его первого заседания в Калининградской области в начале августа текущего года (есть у «Ъ»). По словам источника, знакомого с ходом подготовки документа, он будет доработан в ближайшие недели и направлен в Правительство.

Сетевой нейтралитет подразумевает, что провайдерам запрещено по собственной инициативе блокировать сайты или дискриминировать любой интернет-трафик.

В ФАС «высоко оценивают» предложение совета по цифровой экономике. «Принципы сетевой и технологической нейтральности являются базовыми для обеспечения условий справедливой конкуренции»,— подчеркнул заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин. В Медиакоммуникационном союзе (МКС), объединяющем крупнейшие медиахолдинги и операторов связи, также считают, что сетевому нейтралитету «важно придать правовой статус», добавляя, что это не должно нарушать интересы граждан и государства и должно быть «стимулом, а не помехой развития бизнеса».

В ходе заседания вопрос сетевой нейтральности не обсуждался, «Ростелекому» неизвестно, каким образом предложение в такой формулировке попало в проект решения, отметил вице-президент оператора Борис Глазков. По его оценке, законодательное закрепление принципа окажет негативное влияние на отечественный телеком-бизнес. «Это сделает невозможными, например, предложения для абонентов, когда не тарифицируется трафик социальных сетей»,— поясняет он.

Обсуждению и законодательной регламентации подлежит не закрепление сетевой нейтральности, а «регулирование случаев, в которых она необходима», уверен он. В мае на Петербургском международном экономическом форуме глава «Ростелекома» Михаил Осеевский предложил отменить принцип сетевой нейтральности, чтобы российские операторы могли компенсировать расходы на исполнение «закона Яровой».

Вопрос необходимо обсудить с участниками отрасли, учитывая интересы отечественных компаний, считают в «МегаФоне». В МТС убеждены, что необходимости в закреплении сетевой нейтральности на законодательном уровне нет, так как «комфортные для всех участников рынка» правила закреплены базовым документом ФАС. Сейчас для операторов складывается удобная ситуация, поскольку принцип сетевой нейтральности зафиксирован, но ответственности за его несоблюдение нет, поясняет источник на рынке телекоммуникаций. «Это дает возможность для маневра с тарифами»,— говорит он.

Сетевая нейтральность выгодна потребителям и поставщикам контента, которые получают равные возможности для его потребления и распространения, отмечает старший менеджер группы по предоставлению юридических услуг для технологических проектов Deloitte в СНГ Александр Тюльканов. Есть опасения, что без сетевого нейтралитета пострадают пользователи, так как им придется платить за более быстрый доступ к определенным сервисам, согласен основатель Ubic Виталий Саттаров.

В США «сетевой нейтралитет» был законодательно закреплен в 2015 году при президенте-демократе Бараке Обаме, однако в 2017 году при президенте-республиканце Дональде Трампе, он был отменен. В мае текущего года Сенат США большинством голосов поддержал законопроект, блокирующий решение Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) по отмене «сетевого нейтралитета». В американском обществе инициатива FCC вызвала шквал протестов, к которым также присоединились практически все крупные технологические компании.

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