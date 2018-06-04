«Пакет Яровой», Big Data и отмена сетевого нейтралитета: последний рубеж

В совсем скором времени, уже в течение этого года, в связи с вступлением в силу новых норм по тотальной сетевой слежке за гражданами в России, вполне вероятно исполнение негативных сценариев, когда за интернет и другие виды связи мы будем платить больше. Когда неугодные государству или отдельным корпорациям ресурсы уже на вполне законном основании будут тормозить или толком не открываться, лишь потому, что не попали в «быструю полоску» провайдеров. Когда за доступ к YouTube, WhatsApp и Skype вы будете платить по отдельному тарифу, а вместо них вам будут навязываться «импортозамещенные» сервисы.

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Сетевой Нейтралитет

Речь идет об отказе от принципа «сетевой нейтральности», ​когда доступ ко всем ресурсам осуществляется без ограничений, если публикуемая информация не запрещена законом. При полном соблюдении этого принципа операторы должны пропускать трафик с одинаковой скоростью независимо от​ того, исходит он от небольшого сайта или сервиса-гиганта.

В 2015 году Федеральная комиссия по коммуникациям США (FCC) ввела принцип полной «сетевой нейтральности» – запретив провайдерам блокировать сайты или применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика. Но в конце 2017 года в США с подачи этого же ведомства начался процесс по отмене этих правил, при этом бенефициарами это называется «МЕРОЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СВОБОДЫ ИНТЕРНЕТА» (sic!).

Просто поразительная способность политиков извращать понятия: ущемлять и ограничивать работу сайтов и сервисов – это «восстановление свободы интернета».

В пресс-релизе FCC говорилось:

«Восстановление благоприятного климата для инвестиций в строительство сетей является ключом к устранению цифрового разрыва, стимулированию конкуренции и инноваций, которые приносят пользу потребителям»

В общем, отсюда следует, что провайдерам (в первую очередь — операторам сотовой связи) мало денег, и они хотят получить ещё больше, в частности, откусив приличный кусок от выручки медиакомпаний, поделившись с политиками, которые лоббировали решение об отмене сетевого нейтралитета. И всё под знаменем свободы.

Возможность скорой отмены сетевого нейтралитета вызвала в США бурю негодования: и кремниевая долина, и цифровые правозащитники, и медиаотрасль жёстко встретили эту инициативу.

Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли, выступил против изменений американской политики в Интернете:

«Сетевой нейтралитет – принцип, при котором интернет-провайдеры не отдают предпочтения одним видам трафика перед другими, является фундаментом интернета, каким мы его знаем сегодня».

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И уже более 2,4 миллионов человек подписали петицию в защиту принципов сетевого нейтралитета! А IT-гиганты заявили о своей готовности участвовать в грядущих судебных процессах против FCC.

Также и большинство сенаторов настроено на отмену решения FCC. Все 49 демократов поддерживают резолюцию вместе с сенатором-республиканцем от штата Мэн. У сторонников сетевого нейтралитета в Конгрессе есть всего 60 дней, чтобы воспользоваться законом о пересмотре. Дедлайн — 12 июня. Наблюдаем. 9 мая сенаторы подали петицию, которая позволит провести голосование за отмену решения FCC.

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А что в России?

Сейчас принцип сетевой нейтральности в России соблюдается провайдерами лишь формально – на законодательном уровне он не определён.

В конце 2017 года Медиа-коммуникационный союз, представленный крупнейшими операторами связи и медиа холдингами России, приступил к разработке Инфокоммуникационного кодекса — единого документа, который, по задумке авторов, должен заменить действующие законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных».

Новое законодательство будет учитывать не только технологии и отношения в рамках отрасли, «но и возможности и риски, заложенные в их развитии, в том числе обмен информацией между устройствами, обеспечение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных и т.п.».

В проекте Инфокодекса предусмотрен принцип сетевой нейтральности «в мягком трактовании», когда допускается «разумное ограничение и контроль трафика». Например, оператор сможет управлять трафиком при перегрузке сети и предоставлять приоритетный доступ к собственному контенту или контенту партнёров.

«Мы создаем регулирование не ради регулирования, а ради создания единой конкурентной среды. Это первая задача. Вторая задача — защита национального контента». Президент МКС, Павел Степанов.

Это он говорил, когда лоббировал законы об онлайн-кинотеатрах и регистрации по смс в мессенджерах (по сути — деанонимизации всех пользователей этих сервисов).

Иными словами, можно предположить, что при вступлении в силу Инфокоммуникационного кодекса, образно говоря, новый фильм от Никиты Михалкова будет скачиваться быстрее нежели крутой блокбастер от Стивена Спилберга.

Первая версия Инфокоммуникационного кодекса должна была появиться к апрелю 2018 года, над ее созданием по заказу МКС работает Boston Consulting Group (BCG), с которой подписан контракт на $600 тыс.

Пока не появилась. Правда, в Ъ проскакивала информация. Причём там, наоборот указывалось, что Кодекс призван закрепить фактически действующий сегодня принцип сетевой нейтральности. При этом разработчики концепции указывают, что предстоит проработать вопросы управления трафиком при авариях в сети, а также возможность замедления определенных типов трафика, в частности, P2P – сетевого протокола, на котором работают пользовательские файлообменники и торрент-трекеры.

«Запретить нельзя разрешить» в общем говоря. Запятую пока сами ставьте.

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А в чём связь?

В силу вступает «закон Яровой», согласно которому, весь трафик пользователей: текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные сообщения пользователей услуг связи – провайдеры обязаны записывать и хранить сроком до 6 месяцев.

→ Расходы провайдеров возрастают.

→ Связь дорожает.

→ Проходит волна возмущения среди абонентов.

→ Рейтинг власти снижается.

Как один из вариантов развития ситуации.

Ну или как вариант – фильтрация трафика по типу контента, и ограничение скорости доступа к определённым ресурсам и типам связи.

Основную часть трафика составляют видео контент. И неважно – потребуют его хранить по закону или нет. Просто есть смысл брать с медиаресурсов за нормальную скорость доступа к ним дополнительную плату. Это позволит не наращивать общий тариф для абонентов, покрыв расходы за счёт онлайн-кинотеатров и прочих сайтов, где размещён видео контент.

Те, в свою очередь, могут решить компенсировать свои расходы за счёт конечного пользователя. Но провайдеры с государством тут уже вроде как будут не при делах.

Также под фильтр попадут торрент-трекеры, но это уже созвучно с «Антипиратским законом». Это позволит качнуть аудиторию в сторону легальных онлайн-кинотеатров, которые уже в свете недавно вышедших законов – под колпаком. Музыкальный и игровой контент также будет взят под контроль.

Как ни крути — пользователю будет плохо. И как ухудшение его настроения и уменьшения финансов в кармане скажется на общеполитической обстановке предугадать тяжело (мы не в Европе и не в США, где любая мало-мальская попытка наступить на свободы интернета сражу же выводит на улицы сотни тысяч, а то и миллионы граждан).

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Большая Игра, Большие Данные

С 1 сентября 2015 года вступил в силу закон о хранении персональных данных россиян на территории Российской Федерации. Многие иностранные компании в ответ просто взяли и перенесли свои сервера за пределы РФ.

Госпожа Касперская уже давно открыто заявила, что «большие пользовательские данные» россиян необходимо признать собственностью государства. Также её подгруппа «Интернет+общество» предлагает регулировать сбор обезличенных больших данных, по которым можно идентифицировать пользователя.

Поверьте – с таким подходом нас самих скоро признают собственностью государства. Да итак уже негласно признали, причём очень давно…

Интересно – а что при таких заявлениях подразумевают под термином «государство»? Кому конкретно должны принадлежать эти данные?

Имея в руках подобные данные пользователей, можно составить достаточно точный «цифровой портрет» человека.

В 2012 году Михаил Козинский доказал, что анализа 68 лайков в Facebook достаточно, чтобы определить цвет кожи (с 95% вероятностью), его сексуальные предпочтения (88% вероятности) и политические взгляды (85% вероятности).

Сейчас модель Козинского помогает больше знать о личности после десяти изученных лайков, чем его коллеги по работе. После 70 лайков – чем друг. После 150 лайков – чем родители. После 300 лайков — чем партнёр. Большее же количество изученных действий помогает узнать о человеке больше, чем он сам.

Есть версия, что проанализировав по модели Козинского данные 200 млн американских граждан – некой группе, которая специализируется на предвыборных кампаниях, удалось повлиять на ход последних выборов, посредством таргетированных вбросов. Ещё один козырь для противников нынешнего президента США.

Россия в этом плане анализа больших данных в принципе не отстаёт. Это нормальная практика во всём мире.

Так, например, технология Крипта, позволяющая Яндексу по поведению пользователя в интернете оценивать его пол, возрастную категорию, уровень достатка и многие другие персональные характеристики, была запущена ещё в 2011 году. Раньше даже можно было проверить себя. Правда, результаты не всегда были удачными, но с того времени много воды утекло.

Просто хочу подчеркнуть – какая сила кроется в Big Data. И почему государственные мужи столь рьяно хотят их заполучить. Отечественные соц сети и поисковики у них уже в рукаве, и теперь они хотят Google, Facebook и Twitter.

А так как заполучить данные от ресурсов напрямую у них не получается – они на совершенно законных основаниях, под видом борьбы с преступностью и терроризмом, хотят это сделать через провайдеров.

«Ростелекомом» уже заявил об интересе к этому рынку и готов инвестировать 40 млрд рублей в строительство дата-центров. Помимо этого, «Ростелеком» планирует приобрести контроль в ООО «Центр хранения данных» (торговая марка SafeData) у Газпромбанка. «Ростелеком» и SafeData намерены создать сеть хранения и анализа больших данных воистину федерального масштаба.

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Шифрованный трафик

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Итак, почва подготовлена – по закону данные российских пользователей хранятся в России (теоретически), онлайн-кинотеатры под контролем, вскоре провайдеры станут хранить и сливать «хозяевам» трафик, регистрация в мессенджерах должна происходить по СМС.

Теперь нужно получить доступ к данным пользователей в этих мессенджерах, чтобы их также можно было анализировать. Но тут немного обломалось. Шифрование end-to-end, которое применяется во многих современных мессенджерах, по типу Telegram, не позволяет вот так просто взять и прочитать переписку, грубо говоря. Необходимо получить ключи для дешифровки трафика, под видом бэкдора для спецслужб.

Мессенджером Telegram пользуются миллионы – и это лакомый кусок для аналитиков и спецслужб. Получив от Павла Дурова отказ в предоставлении ключей, было принято решение спустить с цепи Роскомнадзор, который стал палить во все стороны. Убил всех, кроме Telegram.

Получить доступ к устройствам пользователей никогда не представляло проблемы ни для спецслужб, ни для хакеров.

Всё гораздо проще – достаточно получить доступ к вашему устройству или аккаунту. И не нужно расшифровывать трафик. Вся разница, что государство хочет получать на законных основаниях ту информацию, к которой оно раньше имело незаконный доступ. И собрать все данные вместе. Чтобы хакеры потом торговали похищенными данными на чёрном рынке…

Не могу не упомянуть, что 28 июля 2017 года утверждена программа «Цифровая экономика» (Распоряжение Правительства РФ № 1632-р), которая представляет собой проект по формированию глобальной системы обработки всех персональных данных всех граждан РФ и развитие искусственного интеллекта.

Суть проекта сквозной идентификации заключается в присвоении каждому гражданину номера (личного кода, электронного идентификатора). ID будет своеобразным ключом для доступа к полному досье с информацией о человеке из различных информационных баз, формируемых в настоящее время во всех сферах жизнедеятельности.

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Что делать? Последний рубеж

Сложный вопрос. Пока есть возможность спутать все карты и обойти запреты посредством анонимных сетей и VPN, хотя в законодательство уже внедрен механизм их жёсткой регуляции. Но как закон будет исполнятся – пока не совсем понятно. Хоть он и вступил в силу еще 1 ноября прошлого года, до сих пор не работает, это в т.ч. признали и в самом Роскомнадзоре. Несмотря на это, рассматриваются в Госдуме всё новые законодательные нормы о санкциях по отношению к VPN, прокси и поисковым системам за невыполнение требований властей по фильтрации трафика и раскрытию данных.

Но если каким-то невероятным способом властям удастся устранить доступ к анонимным технологиям – свобода закончится. Это последний рубеж.

Также есть законопроект о блокировке информации в сети, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица. Кого защищают в первую очередь интересно? Причём блокировать вскоре будут без суда и следствия.

Но как известно – чем больше давление, тем сильнее сопротивление.

Анонимные сети и ВПН живут и здравствуют. Важно, что ВПН не только открывают доступ к заблокированным ресурсам, но и скрывают весь трафик от провайдера. Государство обвиняет анонимные технологии и криптовалюты во всех смертных грехах, опять же.

Только анонимные технологии и анонимные криптовалюты в совокупности с наличными спасут этот мир от Большой Беды.

Но те, кто получит практически безграничную власть посредством бездумного внедрения технологий в управление государством – жестоко за это поплатятся. Любая система подлежит взлому.

Меня ещё интересует вопрос: а почему в мерах противодействия терроризму нам в дома не проводят камеры и микрофоны, чтобы потом всё это анализировать и хранить в течение нескольких лет? Разве чтение и хранение нашей переписки не является таким же вторжением в частную жизнь? Что будет следующим за «законом Яровой» под благим предлогом? Нас всех пометят как животных микрочипами, поставят жилища под видеонаблюдение, и раз в месяц обяжут ходить на допрос к следователю? А что – в рамках «противодействия чему-либо» можно протолкнуть любую идею.

Вы можете себе представить такую новость «Террористы планировали акцию, активно обсуждая её в Telegram/Viber/E-mail (подставьте сами), были отслежены сотрудниками ФСБ, и арестованы в тот же день». Здесь кто идиоты – террористы или читатели? Или чиновники всерьёз хотят убедить кого-то, что терроризм построен на открытых каналах связи?

А вы знаете что помимо криптографии есть ещё стеганография, которая позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями под видом ничем неприметных изображений? Если немного доработать этот метод – то можно очень оперативно обмениваться месседжами. Даже я, не будучи в этом специалистом, смогу предложить с десяток годных методов вести в Сети абсолютно тайную переписку в режиме онлайн. При этом уже никто не сможет получить ключ к шифру – он есть только у принимающей и отправляющей стороны.

Это глобальная политика, это глобальный маркетинг

Таким образом, получается, что государство хочет следить за каждым нашим шагом, продавать и использовать наши данные и самое главное, за наш счёт. И это только начало.

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Список полезных материалов:

Анонимные сети

Защита конфиденциальных данных и анонимность в интернете

Полное руководство по анонимному использованию биткоина

Защищённые VPN

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Материал подготовила Катерина Кондратенко,

специально для РосКомСвободы

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