РСПП: текущий вариант «пакета Яровой» поднимет цены на связь на 90%

Смягчение требований федерального закона 374-ФЗ («пакет Яровой») в области хранения данных, предусмотренное Минкомсвязью, не устроило Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Представители бизнеса настаивают, что требования все равно приведут к росту тарифов на услуги связи на 12-90% и поглотят инвестиционные бюджеты операторов. Эксперты предлагают еще больше сократить сроки и объемы хранимой информации, а также ввести поэтапную реализацию закона до 2022 года не только по срокам, но и территориально, чтобы ограничить нагрузку на электросети.

Об этом говорится в заключении, подготовленном комиссией РСПП. Свой документ РСПП направил замглавы Минкомсвязи Дмитрию Алхазову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

РСПП признал, что Минкомсвязь в новом постановлении частично учитывает предложения бизнесменов, но исполнение даже таких правил может привести к прекращению развития сетей связи в России, «поскольку полностью поглотит инвестиционные бюджеты операторов связи либо приведет к значительному росту тарифов на услуги связи (на 12-90% в зависимости от услуги и оператора связи)».

По доработанному проекту Минкомсвязи, операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. Но на исполнение даже этих условий уйдут значительные средства. В обращении РСПП говорится, что расходы на исполнение требований по «пакету Яровой» в течение пяти лет составят для МТС до 43 млрд руб., для «ВымпелКома» — не менее 63 млрд руб., для «МегаФона» — порядка 40 млрд руб., МГТС — не более 17 млрд руб. и для «ЭР-Телеком Холдинга» — около 50 млрд руб.

В случае принятия инициативы в существующей сейчас редакции под действием «пакета Яровой» останутся выделенные сети телефонной связи промышленных предприятий, что повлечет за собой большие затраты для компаний, которые используют их. В частности, такие сети есть у АЛРОСА, РЖД и ЛУКОЙЛа.

Помимо этого, указывают представители бизнеса, «пакет Яровой» будет невозможно реализовать с 1 июля 2018 года, поскольку на рынке отсутствует необходимое для реализации требований оборудование, а существующие и действующие в настоящее время системы не могут быть модифицированы.

В связи со всем вышеперечисленными эксперты РСПП предлагают пересмотреть требования «пакета Яровой» с точки зрения ещё большего сокращения сроков и объёмов подлежащей хранению информации. Также они считают нужным вывести из-под действия этого закона трафик выделенных сетей связи, сетей спецназначения и корпоративных пользователей.

При этом «этапность должна затрагивать не только сроки хранения трафика, но и географию сетей», подчеркивает комиссия.

Географическая этапность необходима в том числе, чтобы избежать резкого роста затрат на электроэнергию, считает куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова. По ее оценке, большинство регионов России энергодефицитны для полномасштабной реализации «пакета Яровой». «Огромные дата-центры, которые еще только предстоит построить, будут потреблять несопоставимо большие, чем сейчас, объемы электричества, причем не столько на собственно энергопотребление, сколько на охлаждение», — поясняет Левова. Строгое соблюдение требований закона, таким образом, привело бы к веерным отключениям электричества в больших городах и областных центрах, уверена она. По оценке группы «Связь и IT», максимально приемлемый срок хранения данных по «пакету Яровой» — всего трое суток.

В конце января Правительство РФ признало обоснованной часть критики «пакета Яровой» со стороны РСПП и согласилось на уступки. Минкомсвязь тогда изменила свой проект постановления и добавила туда формулировку о том, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик (за исключением голоса) в течение 30 суток. Объемы хранимой информации при этом могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года.

Антитеррористические поправки, получившие неофициальное название «пакет Яровой», окончательно должны вступить в силу с июля 2018 года. Они обязывают операторов связи и интернет-компании хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов в течение шести месяцев, а данные об этом — в течение трех лет. Точные сроки и объемы того, что нужно будет хранить, установит правительство.

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