РСПП предложил вывести некоторые линии связи из-под действия «пакета Яровой»

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям подготовила заключение на проект постановления правительства о порядке, сроке и объеме хранения сообщений связи по «закону Яровой». Заключение подписал президент РСПП Александр Шохин, в понедельник оно будет отправлено премьеру Дмитрию Медведеву.

В новом проекте Минкомсвязи частично учтены замечания участников рынка и органов власти, отмечает комиссия РСПП, почти в три раза сокращен начальный объем подлежащей хранению информации, введено поэтапное — в течение пяти лет — повышение объема хранимых данных, исключен из числа подлежащих хранению транзитный трафик. Однако не было учтено другое предложение, подчеркивает РСПП, исключить из закона услуги телефонной и радиосвязи в выделенных сетях, поясняется в документе: «Обмен информацией в выделенных сетях происходит между должностными лицами различных предприятий».

Это закрытые сети связи, не имеющие присоединения к сетям общего пользования, в которых зачастую применяются аналоговые протоколы передачи информации, не имеющие емкости. Всего Роскомнадзор выдал 200 лицензий на услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети, в том числе компаниям АЛРОСА, «Норильск-телеком», МТС. Лицензии на услуги телефонной связи в выделенной сети получили 48 компаний, включая ОАО РЖД, «ЛУКОЙЛ-информ», «Ростелеком», а также ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр управления делами президента». В компаниях и Минкомсвязи эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

Как пояснил управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев, выделенные сети связи создают там, где нет обычной инфраструктуры. В качестве примера он привел горноподземную связь в шахтах, которая формально подпадает под «закон Яровой».

РСПП также попросил изменить способ выбора объема хранимых данных. Сейчас он привязан к общему размеру канала, но, как отметили в объединении, фактические объемы трафика у операторов связи в несколько раз меньше.

В действующей редакции проект постановления правительства потребует от крупнейших операторов связи затрат не менее 100 миллиардов рублей в 2018 году. Это, по мнению представителей РСПП, увеличит тарифы на 20-30%.

В конце ноября текущего года международное рейтинговое агентство Fitch выпустило доклад, в котором дало неутешительный прогноз для российской телеком-отрасли после реализации требований 374-ФЗ («пакета Яровой»). «Исторически сложилось так, что бизнес смог достичь дружеских компромиссов с властью, однако по факту всего за несколько месяцев до вступления закона в силу и начала реализации обозначенных в нём требований, установленных регулятором, мы считаем риск «крутого пике» значительным и потенциально обременительным», — отмечается в докладе Fitch.

В апреле текущего года Федеральная служба безопасности оценила сумму затрат операторов связи и интернет-провайдеров для выполнения требований «пакета Яровой» в 4,5 трлн рублей. По расчетам ФСБ, затраты операторов на закупку оборудования составят примерно 3 трлн рублей. Еще в 1,5 трлн рублей в Минкомсвязи оценивают расходы на создание сопутствующей инфраструктуры и организацию каналов связи. А комиссия РСПП по связи и информационным коммуникациям заявила, что проект постановления Минкомсвязи по реализации «закона Яровой» в несколько раз увеличивает потенциальные расходы участников рынка — до 10 триллионов рублей. Примерно такую сумму ещё год назад озвучивали другие эксперты, причём, по их мнению, сумма эта ещё не окончательная.

В первой половине ноября этого года ФСБ и Минкомсвязь выступили с предложением начать хранить трафик по «пакету Яровой» один месяц, постепенно увеличивая этот срок до полугода. Возможными техническими исполнителями требований 374-ФЗ по части хранения трафика и собранных данных о пользователях могут выступить госкорпорация Ростех и Национальная компьютерная корпорация (НКК) — журналистам стало известно о создании этой компанией системы для хранения данных, которая будет называться Tatlin.

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