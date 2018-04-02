Telegram объяснил властям, почему он не может передать ФСБ «ключи шифрования»

Владельцы популярного мессенджера Telegram направили в Роскомнадзор официальное письмо, в котором ещё раз разъяснили причины, по которым они не могут передать ключи шифрования кому бы то ни было, в том числе и российским силовым органам. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава «Агоры» Павел Чиков: «Власти грозятся заблокировать Telegram уже на этой неделе. 20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Они истекают 4 апреля, то есть послезавтра. Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы».

Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам https://t.co/qLnXV3kN0V — Pavel Chikov (@pchikov) April 2, 2018

Telegram в письме РКН напомнил, что предоставляет пользователям возможность использовать два вида каналов обмена сообщениями – «облачные чаты» и «секретные чаты». Сообщения, передаваемые через секретный чат, никогда не сохраняется на серверах мессенджера, и переписка пользователей облачных чатов хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами, а также никогда не хранится в одном месте.

Создание секретных чатов начинается с генерации авторизационного ключа, при этом используются асимметричное шифрование и алгоритм Диффи-Хеллмана, при котором из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи.

Ключи шифрования при этом регулярно обновляются, неактуальные ключи – уничтожаются автоматически. Telegram ещё раз подчеркнул факт отсутствия какого бы то ни было доступа администратора сервиса к информации, которая дает возможность декодировать принимаемые, передаваемые, доставляемые или обрабатываемое с его помощью электронные сообщения, а следовательно — исполнить требования ФСБ также не представляется технически возможным.

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Похоже, всё идёт к тому, что Роскомнадзор в ближайшие дни приступит к ограничению доступа к Telegram для российских пользователей. Если не случится чего-то экстраординарного. Конечно, делать они это будут весьма неуклюже, как и в случае предыдущих попыток ограничения доступа к другим месседжерам. Тем не менее, риски тех или иных сбоев в работе Telegram в России не исключены, и чтобы вы продолжили использовать данных удобный мессенджер и далее — мы подготовили инструкцию, с помощью каких инструментов это можно сделать:

Инструкция «Как пользоваться Telegram, если его заблокируют»

Ряд из предложенных в нашей инструкции сервисов помогут вам в случае блокировки не только Telegram, но и любых других интернет-ресурсов. Представленные нашими специалистами решения актуальны не только для России — они также могут быть полезны пользователям и в других странах, где применяется государственная цензура.

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