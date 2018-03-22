Жалоба Telegram на действия российских властей отправлена в ЕСПЧ

Интернет-мессенджер Telegram направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на наложенный в России штраф в 800 тысяч рублей за отказ выдать ключи шифрования сообщений, сообщил в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

Эту информацию подтверждает юрист «Международной Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы Telegram в суде. В жалобе говорится, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите прав человека.

По мнению истца, российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни: ФСБ требовала неограниченного по времени доступа к конфиденциальной переписке шести возможных пользователей Telegram, не предоставив судебных актов, разрешающих доступ, и не установив гарантий безопасности передаваемой информации, критически важной для обеспечения безопасности переписки всех пользователей сервиса.

Telegram также доказывает, что национальные суды фактически возложили на себя функции обвинения. Дело затрагивало не только интересы компании, но и права миллионов пользователей сервиса. При таких обстоятельствах суд обязан был рассмотреть вопрос о привлечении прокурора и обеспечить обязательное участие представителя органа, составившего протокол. Тем не менее дело, затрагивающее интересы 100 млн человек, в отношении иностранной компании с капитализацией свыше $1 млрд мировой судья рассмотрела единолично – в отсутствие защитника, представителя ФСБ и гособвинителя.

Дело Telegram настолько многоаспектное, что одной жалобой все не ограничится, обещает Гайнутдинов. По его словам, «на подходе» также обращения журналистов Олега Кашина и Александра Плющева, чей иск к ФСБ Мещанский суд отказался рассматривать, а между тем действия Роскомнадзора и ФСБ подвергают угрозе тайну переписки, которая для журналистов имеет принципиально важное значение.

Напомним также, недавно в Мещанский суд города Москвы в рамках кампании «Битва за Telegram» был отправлен коллективный иск РосКомСвободы и пользователей мессенджера. Также известно о том, что ещё несколькими пользователями иски были поданы отдельно по месту их жительства.

По словам Гайнутдинова, жалоба Telegram будет одним из первых дел в ЕСПЧ, затрагивающих вопросы электронной слежки: «Мы надеемся, что с нашей подачи суд начнет формировать европейские стандарты в этой области».

Жалоба выложена «Агорой» в открытый доступ, чтоб любой пользователь имел возможность ознакомиться с ней.

Сразу после того, как Верховный суд огласил свой вердикт, который был не в пользу Telegram, Роскомнадзор обратился к руководству мессенджера с требованием «исполнить законы РФ», дав ему 15 дней на это. По истечении данного срока Telegram должен либо выполнить требования ФСБ и Роскомнадзора, либо будет заблокирован на территории России.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, в свою очередь, заявил журналистам, что Telegram должен исполнять решение Верховного суда. «Если есть решение суда — оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений», — сказал министр.

Создатель мессенджера Павел Дуров уже ответил отказом на запрос РКН, пообещав, что компания будет и дальше заботиться о конфиденциальности и безопасности своих пользователей.

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