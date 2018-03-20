На Дурова не подействовали угрозы Роскомнадзора заблокировать Telegram

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности.

«На основании ст. 15.4 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, — говорится на официальном сайте надзорного ведомства. — В соответствии со ст. 10.1 закона № 149-ФЗ данные обязанности заключаются в предоставлении федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России) информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

О том же самом в стиле своего странноватого юмора надзорное ведомство попыталось поведать своим подписчикам в Twitter:

📩 Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности: https://t.co/U8Mv01XHzQ pic.twitter.com/g1qRIsorT4 — Роскомнадзор (@roscomnadzor) March 20, 2018

У Telegram есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. По закону предупреждение Роскомнадзора — первый этап процедуры блокировки мессенджера на территории России. После истечения 15 дней Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.

Уведомление Роскомнадзора было отправлено в день, когда Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании приказа ФСБ о передаче ключей шифрования незаконным.

Ранее компания неоднократно заявляла, что не намерена передавать кому бы то ни было никаких ключей, и сегодня, по словам журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева, она подтвердила нежелание идти на уступки российским властям:

Telegram не может выполнить требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений, поскольку считает своей обязанностью сохранять тайну переписки — компания. — Plushev (@plushev) March 20, 2018

Затем сам создатель мессенджера, Павел Дуров, также ответил отказом на требования Роскомнадзора и ФСБ:

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст личные данных своих пользователей, не принесут результата. Telegram придерживается свободы и конфиденциальности».

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) March 20, 2018

Кроме нежелания поступаться принципами компании, у Telegram физически нет возможности передавать кому бы то ни было «ключи шифрования».

Сооснователь блокчейн-платформы Bitclave Василий Трофимчук, отмечает, что в протоколе телеграма MtProto 2.0 используется функция Perfect Forward Secrecy, что предполагает постоянное автоматическое обновление ключей шифрования.

«Предоставленные исходные ключи не помогут расшифровать всю переписку, так как каждые несколько сетевых пакетов происходит автоматическая смена ключей шифрования по специальному алгоритму распределения Диффи-Хелмана (DH). И получить доступ к трафику без проведения атаки MITM (Man-in-the-Middle) и перенаправления всего трафика через атакующего — технически не представляется возможным», — говорит он.

Это подтверждают и специалисты компании Digital Security: активная атака предполагает, что зашифрованные данные (подключение) будут проходить через атакующего, и он может прочитать или поменять передаваемые данные. Однако, без актуальных ключей этот трафик расшифровать будет невозможно. То есть теоретически можно предположить, что ФСБ просто не успеет обработать полученные данные до того момента, как произойдет очередная смена ключей.

Российским пользователям, судя по всему, имеет смысл готовиться к блокировке популярного мессенджера на территории РФ, но вот какой сценарий обхода блокировок предложит создатель Telegram Павел Дуров, пока неизвестно.

Роскомнадзор предупредил Telegram о нарушении закона. Это начало процедуры блокировки. У Дурова есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ Паша, придумай че-нить, ты можешь — #MDK (@mudakoff) March 20, 2018

Успешным опытом «работы под запретом» может похвастаться заблокированная в прошлом году онлайн-рация Zello, также отказавшаяся сотрудничать с российскими властями: «Требования статьи 10.1 закона 149-ФЗ не только абсурдны с технической точки зрения, но и противоречат принципам Zello, поэтому мы не будем их выполнять». С момента внесения его технических доменов в реестр запрещённых сайтов было заблокировано 372 ссылки и IP, однако рация продолжает пробивать заслон, создавая всё новые и новые технические домены на облачном сервисе Amazon, превращая усилия Роскомнадзора в «мартышкин труд». Но кроме этого, есть ещё множество способов обхода госблокировок, которые могут взять на вооружение сами пользователи.

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«Решение суда отклонить иск Telegram противоречит не только федеральному законодательству, но и сразу нескольким статьям Конституции. На мой взгляд, все идет к тому, что Роскомнадзор все-таки внесет под блокировку и веб-ресуры Telegram, и какие-то технические домены, и IP-адреса мессенджера, чтобы затруднить его работу, ведь Дуров неоднократно заявлял, что он не собирается предоставлять какую-либо информацию спецслужбам. Ну, либо Дуров будет каким-то образом отказываться от своих слов и начнет сотрудничать с ФСБ, что маловероятно. Но даже если это произойдет, то эта блокировка будет малоэффективна. Возможно, у ряда пользователей появятся затруднения в использовании Telegram в тех или иных регионах – все будет зависеть от того, каким образом операторы связи будут пытаться ограничивать к нему доступ. Но в общем и целом, это не повлечет глобальных проблем для использования. К тому же сам Дуров еще осенью прошлого года говорил о том, что в Telegram уже внедрена функция под названием «свобода слова», которая позволит пользователям тех стран, где мессенджер подвергается блокировке, по-прежнему его использовать даже без средств обхода блокировок. Посмотрим, как на практике это будет работать» Артём Козлюк, РосКомСвобода

(из комментария для The Insider).

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