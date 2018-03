На Дурова не подействовали угрозы Роскомнадзора заблокировать Telegram

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности.

«На основании ст. 15.4 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, — говорится на официальном сайте надзорного ведомства. — В соответствии со ст. 10.1 закона № 149-ФЗ данные обязанности заключаются в предоставлении федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России) информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

О том же самом в стиле своего странноватого юмора надзорное ведомство попыталось поведать своим подписчикам в Twitter:

У Telegram есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. По закону предупреждение Роскомнадзора — первый этап процедуры блокировки мессенджера на территории России. После истечения 15 дней Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.

Уведомление Роскомнадзора было отправлено в день, когда Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании приказа ФСБ о передаче ключей шифрования незаконным.

Ранее компания неоднократно заявляла, что не намерена передавать кому бы то ни было никаких ключей, и сегодня, по словам журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева, она подтвердила нежелание идти на уступки российским властям:

Затем сам создатель мессенджера, Павел Дуров, также ответил отказом на требования Роскомнадзора и ФСБ:

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.

