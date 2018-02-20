Российские власти оказались бессильны перед VPN

Закон о запрете обхода блокировок через VPN вступил в силу в России 1 ноября 2017 года. Согласно ему, сервисы, которые должны блокировать доступ к запрещённым в России сайтам, определяют ФСБ и другие структуры, которые ведут оперативно-разыскную деятельность. Однако, как и прогнозировали многие интернет-эксперты, в очередной раз «что-то пошло не так».

Как сообщил представитель пресс-службы Роскомнадзора, к настоящему времени ведомство не направило ни одному VPN-сервису или анонимайзеру требование блокировать для пользователей доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенной информации. Согласно федеральному закону 276-ФЗ, сервисы, которые должны блокировать доступ к запрещённым в России сайтам, определяют ФСБ и другие структуры, которые ведут оперативно-розыскную деятельность (ОРД).

По состоянию на сегодняшний день, признаётся сотрудник Роскомнадзора, силовики не направили в надзорное ведомство ни одного соответствующего документа об исполнении тем или иным сервисом VPN или анонимайзером требований федерального закона 276-ФЗ:

«По состоянию на сегодня обращений от участников ОРД и госбезопасности в отношении анонимайзеров и VPN-сервисов не поступало».

.

Ещё на этапе принятия закона эксперты говорили, что он может не заработать. У Роскомнадзора нет рычагов давления на большинство VPN-сервисов, а блокировать их за неисполнение закона тоже нельзя — у ведомства нет для этого технических решений, пояснил аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

Внимание вопрос: а есть ли что-то, в чем Роскомнадзор не облажался?https://t.co/xX9NqfL6ya — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 20, 2018

А медали, премии и распиленное в бухгалтерию сдавать будут? — Andrei (@polikorade) February 20, 2018

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев ранее называл принятый законопроект «безумием» и сомневался в возможности его реализации из-за невозможности отличить, какие VPN действуют в коммерческих целях, а какие — для обхода интернет-блокировок.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в состав которой входят Air France, Citibank, Volvo Cars, Deutsche Bank, Nokia и еще несколько сотен европейских компаний, в конце октября 2017 года также выражала обеспокоенность данным законом, так как множество компаний использует VPN в корпоративных сетях.

.

«В законе описывается определенная процедура инициации принуждения к сотрудничеству VPN-сервисов и иных систем проксирования и анонимайзинга. Роскомнадзор не имеет права сам инициировать данную процедуру, это ведомство должно получить указание о каждом конкретном сервисе со стороны госорганов, которые осуществляют ОРД (ФСБ, МВД, ФСО и ряд других силовых ведомств). Только после этого Роскомнадзор начитает осуществлять поиск и связь сначала с представителем хостинга того или иного сервиса, затем с самим сервисом, которому дается 30 рабочих дней для подключения к выгрузкам из реестра запрещенных сайтов. В случае отказа, надзорное ведомство инициирует процедуру включения под блокировку уже самого сервиса, который отказался фильтровать для своих клиентов из России выдачу трафика. Формально Роскомнадзор, конечно, может вносить в реестр веб-сайты, технические домены и IP-адреса VPN-сервисов, но насколько это будет эффективно может показать текущая практика попыток ограничения доступа к мессенджерам (Zello и Line), которые продолжают использовать российские пользователи, несмотря на их запрет в РФ». Артём Козлюк, руководитель общественной организации «РосКомСвобода»

.

По словам ведущего юриста РосКомСвободы Саркиса Дарбиняна, Роскомнадзор до сих пор не подготовил подзаконные акты с информацией о том, чем отличаются личный и корпоративный VPN-сервис:

«Закон говорит, что он не распространяется на корпоративные VPN-сети, однако способа отличать их от сервисов, используемых для личных нужд, пока нет. Возможно, что первые блокировки затронут в конечном итоге коммерческий и банковский сектора».

.

Готовность сотрудничать с российскими властями ранее выразили в основном только российские сервисы VPN и анонимайзеры, что вполне ожидаемо, поскольку они могут подвергнуться определенному давлению. Представители же многих зарубежных сервисов изначально сообщили, что не подчинятся требованиям российского законодательства, и продолжают придерживаться данной позиции. В первые же дни вступления в силу закона о регуляции VPN об этом заявили сразу семь таких компаний:

1. TorGuard,

2. PrivateVPN,

3. GoldenFrog (создатель VyprVPN),

4. Tunnelbear,

5. Zenmate,

6. TgVPN,

7. ExpressVPN.

В ответах на пользовательские комментарии сервис Browsec косвенно подтверждал, что исполнение 276-ФЗ не входит в его планы. Ещё раз свою приверженность защиты пользователей продемонстрировали ExpressVPN и PrivateVPN, и такую же точку зрения разделяет сервис CactusVPN, который заявил: «Мы всегда поддерживали свободу слова и право на свободный доступ к информации, на конфиденциальность в интернете, и мы осуждаем любые действия, направленные на ограничение этих прав в России и любой другой стране».

.

.



.

Читайте также:

VPN-сервисы заявили о нежелании сотрудничать с российскими властями

🔓

Итоги госрегулирования Рунета в 2017 году

🔓

Путин: «Чёрного воронка» не будет, но анонимность в Сети сильно мешает

🔓

Грядущие ограничения VPN могут навредить европейскому бизнесу в России

🔓

Закон о принуждении VPN и поисковиков фильтровать трафик и запросы вступил в силу

.