Путин: «Чёрного воронка» не будет, но анонимность в Сети сильно мешает

Президент России Владимир Путин во время встречи со своими доверенными лицами в преддверии «Выборов-2018» заявил, что нужно разработать систему контроля за злоупотреблениями в Интернете:

«Анонимность интернета, с одной стороны, хороша, а с другой, возникает много проблем. Неизвестно, кто за никнеймами прячется. Но сейчас же не 37-й год, правильно? Что хочешь, то и говори, тем более в Интернете. «Чёрный воронок» за тобой завтра не приедет. Совершенно очевидная вещь. Что прятаться-то?»

"Анонимность интернета вроде как хороша, но с другой стороны, за "никами" неизвестно, кто прячется. Сейчас же не 37-й год — что хочешь, то и говори, "чёрный воронок" за тобой не приедет. Чего прятаться-то?" — В.Путин. Про сидящих за лайки и репосты президент вспоминать не стал. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) January 30, 2018

В то же время Путин не исключил введения новых ограничений в интернете после нападений школьников на своих одноклассников в нескольких российских городах. «Сидят, смотрят, что в США происходило, потом у нас преступления совершались. Причем безо всяких оснований», – напомнил Путин.

«Это не значит, что нужно ввести какие-то драконовские меры», – отметил Путин, добавив, что «со стороны общества должен быть контроль над такими ограничениями». Какие именно ограничения планируются, Путин не сказал.

Напомним, согласно отчёту Human Rights Watch, по состоянию на июль 2017 года в России был зафиксирован большой рост приговоров за высказывания в интернете — количество осуждённых за посты в интернете увеличилось вдвое всего 1,5 года. Такие тревожны тенденции, как выстраивание системы тотального контроля над гражданами, систематическое и зачастую необоснованное нарушение права на неприкосновенность частной жизни и принципа презумпции невиновности были отмечены в августовском докладе международной правозащитной группы «Агора» — исследование правозащитников охватывает период с мая 2016 по апрель 2017 года. Собственно, и начавшийся со штрафов и обвинительных приговоров новый 2018-ы год также пока не дарит ощущения снижения пугающих тенденций по ущемлению цифровых и реальных свобод россиян. Поэтому скепсис относительно слов Президента про отсутствие у чьих-либо ворот «Чёрного воронка» вполне обоснован, особенно учитывая столь частое несовпадение событий, происходящих вокруг онлайн-пространства (порой чрезвычайно абсурдных), с тем, что декларирует глава государства.

Между тем, Путин заявил, что россияне должны получить не только возможность пользоваться интернетом, но и иметь высокую скорость доступа. «Следующая задача – это обеспечить доступ к скоростному интернету, с тем, чтобы удобно было работать, и чтобы качество работы этой было высоким», — сказал он, отметив также, что интернетом в России сейчас обеспечены все школы.

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