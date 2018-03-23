Суд отклонил коллективный иск пользователей Telegram к ФСБ

Коллективный иск РосКомСвободы и пользователей Telegram к Федеральной службе безопасности, которая настаивает на предоставлении ключей для расшифровки личной переписки пользователей мессенджера, отклонён.

Как указано в карточке на сайте Мещанского суда города Москвы, «Определение об отказе в принятии заявления к производству» было вынесено судьёй Ириной Афанасьевой.

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян считает, что суд отказал в иске на формальных основаниях, и его решение будет обжаловано:

«Очевидно, Мещанский суд нашел весьма формальные основания чтобы не принимать иск и не рассматривать требования по существу, даже не вникая в суть тех требований ФСБ, которые буквально уничтожают право пользователей на надежное шифрование и защиту частных коммуникаций. В течении 15 дней мы направим частную жалобу в Мосгорсуд и будем требовать отмены незаконного определения судьи Афанасьевой».

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Напомним, иск был подан в рамках кампании «Битва за Telegram», где истцами выступили 35 российских пользователей мессенджера и РосКомСвобода, которые добиваются признания незаконными действий ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей. По их мнению, действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, гарантированные Конституцией РФ, а также статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Истцы хотят добиться обязательства для спецслужбы отозвать требование предоставления ключей для дешифровки.

Ранее в другом иске против ФСБ, который инициировали компания Telegram Messenger Limited Liability Partnership и международная правозащитная группа «Агора», отказал Верховный суд РФ. Telegram требовал признать недействующим приказ ФСБ о передаче ключей для расшифровки сообщений пользователей, но суд согласился с позицией силовиков, что сбор данных для декодирования не является нарушением тайны связи.

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