О том как Роскомнадзор всему миру интернет поломать собрался

В конце января текущего года исполнительный директор Общества защиты интернета (ОЗИ) Михаил Климарёв опубликовал в своём Telegram-канале инсайд, который одновременно и рассмешил, и насторожил часть российского интернет-сообщества, имеющего хотя бы какое-то представление, что же такое «blackhole» применительно к интернету. По данному инсайду Роскомнадзор традиционно не давал никаких комментариев, и история постепенно забылась (почти). Но вот совсем недавно случилась очередная утечка документов, подлинность которых пытались выяснить журналисты, однако пресс-служба надзорного ведомства сослалась на секретность и не стала проливать свет на планы властей заблокировать на территории России облачный сервис Amazon, который до сих пор помогает оставаться на плаву запрещённой по инициативе Генпрокуратуры онлайн-рации Zello:

Это секретное делопроизводство!

Такой вот ответ от Роскомнадзора на запрос журналиста по теме "Эксперимент РКН с блокировкой 15 миллионов IP-адресов Amazon"

UPD: https://t.co/JrjpZFGk0U pic.twitter.com/bzXCFLnmlR — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) March 26, 2018

Как справедливо заметил глава хостинга DiPHOST Филипп Кулин, что бы ни случилось, любимое ведомство всех операторов связи и провайдеров России предпочитает или отмалчиваться или… э-э… озвучивать не соответствующие действительности сведения, поэтому в итоге многие попадающие в прессу или в Сеть утечки чаще раскрываются благодаря допускаемым Роскомнадзором ошибкам в документах, оговоркам «по Фрейду», а иногда и с помощью «неубранных следов былых совещаний» из публикуемой на официальном сайте информации. Дело в том, что в одном из инсайдерских документов Климарёва, уже касающихся «эксперимента» по блокировке Amazon, снова всплыло это страшное и неумолимое понятие, как «blackhole»:

Как уже говорилось выше, Роскомнадзор назвал это решение «секретным» и решил особо не распространяться на тему организации новых блокировок умельцами из секты «уютного Рунета без порно и крамолы», однако буквально сутки назад на своём официальном сайте он опубликовал новые правила блокировки запрещённого контента, где в инфографике присутствует (та-дам!) «blackhole»:

Причём, что тоже интересно, в самой публикации, а также приказе РКН не содержится никаких сведений о технологии блокировок на базе протокола BGP и его возможности «blackhole», «которая поломает весь глобальный интернет». Предполагаю, что существуют некие внутренние документы и инструкции, которые предписывают операторам «блэкхолить» определённый трафик, а в вышеуказанной инфографике в публичном поле это проявилось в таком вот либо «пасхальном яйце» от неизвестного шпиона в рядах Роскомнадзора, либо оно возникло в результате головотяпства сотрудников пресс-службы всеми горячо любимого надзорного ведомства, когда рудименты секретной информации могли случайно попасть в публичное поле.

Теперь немного о том, что же готовят нам Роскомнадзор и все те «умники» из госведомств, с которыми он обсуждал применение «blackhole» для блокировок вызывающих у властей зуд интернет-ресурсов. По своим последствиям это может быть сравнимо с катастрофой в Чернобыле и на «Маяке» вместе взятых, только в мировом интернете. С помощью блэкхолинга весь трафик блокируемого ресурса, например — Amazon, отправляется в никуда. Обращения к его адресам не дают ничего, то есть ресурс просто исчезает из интернета, уходит в «чёрную дыру». Но проблема в том, что Россия встроена в глобальный интернет, а не находится в зоне «внутреннего уютненького интранетика», поэтому если маршрутная информация о направляемом в никуда трафике утечёт (“route leak”) к другим операторам, то есть — за пределы Рунета, — сервисы Amazon станут недоступны в Германии, Австралии, Китае, США (список стран будет столь же непредсказуем, как и последствия деятельности Роскомнадзора). В лучшем случае, в «чёрной дыре» окажется только один интернет-ресурс в ряде стран у ряда провайдеров. В худшем — интернет-трафик пойдёт неправильными путями, перегружая внешние каналы операторов. Мы уже видели пример с утечкой из Ростелекома маршрутов к сетям финансовых организаций.

По каждому из «условно хороших плохих» и «условно ужасных плохих» случаев специалистам по всему миру придётся принимать какие-то меры, а именно — вычислять, где же засел «интернет-террорист», и найдёт его где-то в районе 1/7 части суши. Ну что ж, дальнейшие последствия сравнимы с недавней высылкой российских дипломатов из ряда западных стран, олимпийским допинговым скандалом, а также неизбежным ухудшением отношения к российским компаниям и властям. В общем, переход нашей страны через «blackhole» в компанию к КНДР будет практически гарантирован.

Что ж, хочу передать горячий привет «умельцам» из Роскомнадзора, отраслевых министерств и других ведомств, которые додумались до применения «оружия массового интернет-поражения» для блокировки ваших собственных страхов!

Материал подготовил технический эксперт

РосКомСвободы и “Общества защиты интернета”

Александр Исавнин

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