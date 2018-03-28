Роскомнадзор утвердил правила ограничения информации к интернет-ресурсам

Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ Роскомнадзора, утверждающий требования к способам (методам) ограничения доступа к сайтам, а также требования к размещаемой информации на интернет-странице, которая отображается при обращении пользователей к заблокированному сайту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Приказом установлено, что операторы связи ограничивают доступ к интернет-ресурсам только на основании выгрузки Роскомнадзора.

«Оператор связи, получивший в записи выгрузки информацию об указателе страницы сайта в сети «Интернет», доменном имени и сетевом адресе, должен ограничить доступ к соответствующему указателю страницы сайта в сети «Интернет», — сказано в приказе. — Если запись выгрузки содержит сведения об указателе страницы сайта в сети «Интернет», использующем сетевой протокол, поддерживающий шифрование, допускается ограничение доступа ко всему доменному имени, в том числе путём ограничения запросов пользователей к системе получения информации о доменных именах (DNS-сервер) или выполнения соответствующих настроек DNS-серверов оператора связи».

Ограничение доступа должно осуществляться с использованием специализированных программ, позволяющих осуществлять анализ и фильтрацию трафика, а также путем получения такого трафика от вышестоящего оператора связи. В случае, если оператор связи получает такой «фильтрованный» трафик, решения о привлечении оператора к административной ответственности при неосуществлении блокировки противоправной информации будут приниматься с учетом условий договоров, заключенных между такими операторами связи.

В качестве программ, фильтрующих трафик, надзорное ведомство называет девять продуктов: «UBIC», «EcoFilter», «СКАТ DPI», «Тиксен-Блокировка», «SkyDNS Zapret ISP», «Carbon Reductor DPI», «ZapretService» и «ADM Filter», «Барьер».

«Обращаем внимание операторов связи, — также отмечает РКН, — что страница, которая отображается при обращении пользователей к заблокированному сайту, не может содержать сведения о способах обхода блокировок, а также новостную информацию. На странице может размещаться реклама или иные сведения, распространяемые в соответствии с требованиями российского законодательства».

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