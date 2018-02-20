Роскомнадзор объявил войну Google Global Cache

Наступил тот момент, «которого все ждали» еще с сентября прошлого, 2017-го года. Роскомнадзор начал штрафовать операторов связи за использование Google Global Cache (GGC). Первым под раздачу попал филиал АО «ТрансТелеКом» «макрорегион «Сибирь», «Регион Чита». Но давайте сначала.

В конце сентября 2017 года Роскомнадзор озадачился наличием у операторов программно-аппаратных комплексов под названием Google Global Cache. Никто не знает достоверно, почему это произошло. Почему именно в сентябре 2017-го? Зачем вообще РКН нужно было разбираться с полностью коммерческими и целиком законными отношениями между операторами и интернет-гигантом? Это ничем нельзя объяснить, кроме осеннего обострения паранойи и конспирологическими теориями, очевидно, исходящими из «силовых башенок Кремля». Что бы это ни значило.

Как заявил в своих подметных письмах один из региональных функционеров РКН из Липецкой области Роман Бирюков, озабоченность вызвана «…для обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи России является обязательным подтверждение соответствия установленным требованиям средств связи, используемых в сети связи общего доступа».

Ну, то есть порядка десяти лет (а никто уже точно и не упомнит, когда GGC начали эксплуатировать в России) ведомство занималось какими-то мелкими проблемами, и тут ВНЕЗАПНО озаботились.

Экс-пресс-секретарь Вадим Ампелонский так объяснял причину внезапности: «К нам поступила актуальная информация, и мы обязаны обратить внимание наших территориальных органов, чтобы они были внимательны при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Это обычная практика. Вне зависимости от бренда. Закон одинаково работает для всех».

Перчику к «обычной практике» добавляет тот факт, что не прошло и месяца, как Вадим Ампелонский не менее ВНЕЗАПНО оказался под арестом по подозрению в мошенничестве. И находится под домашним арестом до сих пор.

Но вернемся в город-герой Читу, куда, очевидно, письма с «обращением внимания» добрались только что. И это не особо удивительно — на карту посмотрите.

Особо же удивительно то, что «проведенные контрольно-надзорные мероприятия» впервые повлекли административный штраф, наложенный читинским «старшим государственным инспектором» В.П. Сафроновым. Постановление по делу об административном правонарушении попало в интернет в полном виде. И мы его публикуем целиком и полностью:

Давайте рассмотрим документ по пунктам и попытаемся его понять.

Сразу хочу предупредить впечатлительных читателей не делать этого без предварительной подготовки, поскольку ознакомление с документом может дурно отразиться на вашем душевном здоровье.

Во-первых, «постановление» написано ужаснейшим канцеляритом в самом худшем его исполнении с изобилием орфографических и логических ошибок. И текст не разбитый на абзацы.

Во-вторых, с обильным применением идиом «вышеуказанные», «на основании» etc. По опыту — чем чаще встречаются такие слова в официальных документах, тем больше вероятность того, что автор будет путаться в терминологии, передергивать и врать. Это объясняется очень просто — если документ написан ясно и четко, то его автор знает о чем пишет. Ежели автор не понимает предмета, то на ум приходят вот эти все «согласно которому».

В-третьих, множество отсылок на нормативно-правовые акты без указания их сути. Это нужно чтобы никто не понял, что автор не понимает о чем пишет.

Экспозиция драматического «постановления» начинается с того, что Сафронов представляется «исполняющим обязанности» (и.о.). Но делает это с пафосом и неприкрытой гордостью. Дослужился! Если вы не понимаете о чем это, то фото этого руководителя с официального сайта РКН многое объяснит:

Но вернемся к документу. В завязке мы узнаем, что забайкальский РКН учинил «внеплановую выездную проверку» не на пустом месте, но по требованию прокуратуры. Почему прокуратуру в принципе должно это волновать — не ясно. Предположим, что в Чите просто нет преступности и прокурорам нечем заняться.

И доблестный и.о. и «старший государственный инспектор» выяснил, что в ТТК имеется оборудование, принадлежащее ООО «Гугл». Которое размещено на основании договора б/н от 06.06.2011 (запомните этот факт). То есть — более 7 лет. И прокуратура об этом оперативно узнала. И выслала «инспектора Сафронова».

Далее идет перечисление «вражеских» серверов и адреса «критической инфраструктуры», где эти сервера установлены. Это для того, чтоб показать, что «проверка проводилась». Инспектор инспектировал.

А вот кусок текста, где указано, что «вышеуказанные серверы используются для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи при оказании услуг связи» — является измышлением г-на инспектора. Потому что перечень услуг связи Российской Федерации никаких «услуг гуглокэша» в перечне «Основных понятий, используемые в настоящем Федеральном законе 126-ФЗ «О связи»», ст. 2 — нет. Совсем. Во всех 36 пунктах этой статьи, на которую ссылается «старший государственный инспектор» Сафронов. Можете убедиться. Это он придумал, чтоб подвести вывод постановления под штраф.

Так же, GGC не является и средством мониторинга. И «устройством с измерительными функциями тоже не является».

Далее сплошным текстом идет очень труднопонимаемый текст из которого следует:

Существует какое-то письмо Минкомсвязи П19-1-200-23657 от 04.10.2017, которое не гуглится. В этом письме разъясняется «принцип работы Google Global Cache». И в этом же письме разъясняется, что GGC является «оконечным абонентским оборудованием». Существует ст.41 126-ФЗ «О связи», где разъясняется «Подтверждение соответствия средств связи и услуг связи». Где довольно четко описано что и зачем делается для функционирования сетей связи общего пользования. На основании чего делается вывод, что GGC является оконечным абонентским оборудованием. Которое ВНЕЗАПНО подлежит обязательной сертификации.

Что, собственно, и противоречит тому, что сказано в Законе. А там сказано, что имеется исчерпывающий список оборудования, подлежащего обязательной сертификации, а все остальное может быть задекларировано на добровольной основе.

Упомянутый перечень содержится в ПП-532 от 25.06.2009. При этом сертификационными действиями занимается Россвязь.

И ни в одном из этих документов не содержится отсылки на обязательную сертификацию GGC или прочего «оконечного абонентского оборудования», при условии, что это самое оборудование «не может привести к нарушению функционирования сети связи общего пользования».

При каких условиях GGC может вывести из строя «сети связи общего пользования» — не знает никто. Включая инспектора Сафронова. Что становится кульминацией всего нашего повествования.

А развязкой стало то, что это не помешало инспектору сделать хитрый вывод о том, что ТТК «нарушает требования п.1 ст.42 ЗоС». И наложить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Как к такому выводу пришел г-н Сафронов — мне не удалось проследить цепочку. Но из написанного можно сделать вывод, что «все, что подключено к сети связи общего пользования подлежит сертификации или декларированию». И, очевидно, что все мы что-то нарушаем, потому что миллионы и миллиарды абонентских устройств, эксплуатируемые на территории Российской Федерации и подключенных к Сети Интернет (сеть общего пользования) могут «привести к нарушению функционирования сети связи общего пользования».

А это уже не шутки. Закон-то одинаков для всех. Следовательно, ваш домашний маршрутизатор, подключенный к «сети общего пользования» так же должен быть сертифицирован или, как минимум, задекларирован. И ваша поделка на ардуино. И ваш смартфон, купленный на Алиэкспрессе. И любая сетевая карта. Вообще все!

Причем, штрафы должны оплачивать операторы связи. Ну, у вас же есть договор на оказание услуг связи? Именно так и трактует действующее законодательство «старший государственный инспектор» Сафронов. Потому что, напомню, у ТТК был договор с ООО «Гугл» от 06.06.2011 б/н. По которому предоставляются услуги «версии бета». Следовательно, оператор несет ответственность за любое «оконечное абонентское оборудование» без надлежащей сертификации и декларации.

Дальше уже не интересно — там фактически эпилог с перечислением платежных реквизитов для перечисления штрафа и разрешение обжаловать постановление в суде.

Надеюсь, юристы ТТК не только обжалуют этот вопиюще безграмотный документ, но и подадут встречный иск к РКН о превышении должностных полномочий. А г-н Сафронов будет освобожден от занимаемой должности. Ну, и прокуратура, очень бы хотелось, чтоб занялась своими прямыми обязанностями и «не кошмарила бизнес».

Правда, зная судебную практику, в это верится с трудом, да.

Михаил Климарёв, исполнительный директор «Общества защиты интернета», специально для «РосКомСвободы»

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