ВКонтакте расскажет пользователям о запросах силовиков

Крупнейшая социальная сеть в России ВКонтакте планирует публиковать статистику поступающих от органов власти запросов. Так представители соцсети отреагировали на обвинения в сборе и передаче сведений о пользователях властям. «Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов», — заявили Би-би-си во ВКонтакте.

Напомним, недавно соцсеть оказалась в центре скандала, когда российским СМИ стало известно сразу о четырёх случаях привлечения к уголовной ответственности жителей Алтайского края за посты в ВК. Масла в огонь подлила публикация одной из обвиняемых, Марией Мотузной, перечня переданных соцсетью силовиками данных, вплоть до всех IP-адресов, с которых она заходила в свой аккаунт.

Собственно, недоумение в отношении политики ВКонтакте нарастало уже давно — многие правозащитные организации и общественники обратили внимание, что абсолютное большинство возбуждаемых за публикации в интернете против россиян дел происходит не без участия популярной соцсети. По данным правозащитной группы «Агора», в 2016 году органы завели 298 дел против пользователей, в 2017-м — уже 411.

ВКонтакте. Век воли не видать! — Плейшнер (@Golovopop) August 14, 2018

В основном пользователей обвиняют по экстремистским статьям, а информацию об авторах постов, репостов, лайков и комментариев следователи получают у IT-компаний. В «Агоре» утверждали, что администрация ВКонтакте активно сотрудничает со следственными органами, раскрывает данные пользователей, их адреса, телефоны, время выхода в интернет. И сведения о том, что против пользователей ВКонтакте возбуждаются до сих пор, продолжают попадать в новостную ленту:

Защитницу хакасской культуры включили в список экстремистов из-за поста во «ВКонтакте»https://t.co/kEBYS859KA — Meduza (@meduzaproject) August 14, 2018

Жителя Орла приговорили к пяти годам колонии за комментарии во «ВКонтакте» украл миллионы рублей — домашний арест

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сделал пост вк — 5 лет — #MDK (@mudakoff) August 14, 2018

В Самарской области пенсионерку поместили под стражу по делу об экстремизме за посты во «ВКонтакте» https://t.co/gyZilUiUYR — Snob (@snob_project) August 14, 2018

Сама соцсеть не делала секрета из сотрудничества с силовиками, но и старалась особо этого не афишировать, правда с одной оговоркой — пресс-служба ВК утверждала, что все запрашиваемые данные передаются следствию лишь по решению суда. Правда, в это мало кто поверил.

Тем временем ВКонтакте перешла от лжи к полуправде. А никто и не утверждал, что VK получила детальное изложение дела @La72La. Обществу соцсеть врала, что "мы никогда не знаем, запрашивают ли у нас данные на серийного убийцу или по делу «за мем». Знала. https://t.co/N3IHh1HYD3 — Фёдор Пономарёв (@unvrfd) August 14, 2018

Но именно публикация Марией Мотузной материалов следствия, где было чётко указано — какие данные передаются силовикам, стала для многих последней каплей. Интернет-общественность открыто обвинила ВКонтакте в пренебрежении пользовательской тайной, а также отсутствием каких бы то ни было гарантий безопасности, особенно касаемо возбуждения уголовных дел по абсурдным поводам.

Стоит заметить, ВКонтакте ранее заявила, что не одобряет политику властей в вопросе преследований за публикации в интернете, предложив амнистировать всех осужденных за репосты, однако к тому моменту в искренность соцсети уже мало кто поверил. РосКомСвобода призвала ВК на деле доказать желание защитить своих пользователей, а также предложила сделать ряд шагов, которые помогут вернуть доверие пользователей и сделают прозрачней политику соцсети, особенно касаемо сотрудничества с властями. Соответствующее официальное письмо было отправлено руководству компании.

ВКонтакте несколько раз попыталась реабилитироваться в глазах интернет-общественности, заявив о ряде нововведений, в частности — напомнив о создании в прошлом году закрытых альбомов, которые не позволят посторонним просматривать картинки на вашей странице (по признанию сотрудника Центра «Э», силовики с помощью простейшего мониторинга находят потенциальных «нарушителей», находя на их страницах запрещенный контент).

Однако пользователи заявили, что данная функция не дает никаких гарантий — так, в Красноярске была приговорена к 2 годам условно медсестра Оксана Походун за картинки в скрытом альбоме.

«ВКонтакте» обещает бороться с преследованиями за мемы, изменив настройки приватности. Мы взяли материалы дел и проверили, помогло бы это обвиняемымhttps://t.co/FJoQoraFhL (спойлер: нет) — Медиазона (@mediazzzona) August 15, 2018

Гендиректор социальной сети ВКонтакте анонсировал изменения, которые позволят защитить пользователей от необоснованных претензий силовиков:

1. Переезд серверов за пределы РФ

2. Смена владельца социальной сети на компанию иностранной юрисдикции

3. Переезд работников за пределы РФ — Сергей Д (@sd0107) August 13, 2018

К тому же, подобную информацию все равно придется раскрыть по требованию властей. Согласно «пакету Яровой» и закону «Об оперативно-розыскной деятельности», российские компании обязаны предоставлять персональные данные любых пользователей, какими бы абсурдными ни казались обвинения властей. «Мы очень тщательно проверяем корректность оформления каждого запроса, — уверяют Би-би-си представители соцсети. — Те, которые не соответствуют законодательству, остаются без ответа. Более того, были случаи, когда правомерность запросов оспаривалась в суде».

Теперь ВКонтакте, в ответ на запрос журналистов, пообещала делиться «общей статистикой запросов». При этом январское постановление правительства России запрещает компаниям разглашать информацию «о конкретных фактах и содержании» взаимодействия с ФСБ. Каким образом ВКонтакте сможет публиковать статистику запросов при таком ограничении, в компании не уточнили. Впрочем, никакого наказания за разглашение этой информации не предусмотрено.

Западные компании тоже получают запросы из России, но не все спешат их удовлетворять. Результаты они публикуют раз в полгода в отчетах о прозрачности.

Любопытно, что одним из «рекордсменов» по раскрываемости данных российских пользователей оказалась компания Apple, в первом полугодии 2017 года удовлетворившая 88% запросов из 272, во втором — 86% из 405. Google в этом плане более осторожен, на его счету соответственно 10 и 8% переданной России информации из 318 и 330 запросов. При этом Россия не является лидером по количеству запросов — Германия, США и Испания обращаются в Apple по несколько тысяч раз в год. Microsoft, Facebook, Twitter, напротив, отказываются предоставлять данные российским властям, — даже по так называемым срочным запросам, предполагающим, что от их удовлетворения может зависеть чья-то жизнь.

«Apple удовлетворяет беспрецедентно много запросов из России, — соглашается руководитель проекта РосКомСвободы Артем Козлюк. — Мы не помним, чтобы другие соцсети и сервисы давали такую результативность. Западные интернет-компании в целом готовы предоставлять властям России данные пользователей, но по решению суда. Как правило, речь идет о криминале — мошенничестве, фишинге, детской порнографии, торговле наркотиками».

«В этом их отличие от российских соцсетей, которые удовлетворяют любые входящие запросы от спецслужб и Роскомнадзора, причем часто эти запросы политически мотивированы», — добавляет он.

Вернется ли к ВК доверие пользователей? Вопрос сложный. Если в Яндексе ввести «как удалить страницу в вконтакте», поисковик выдает 97 миллионов результатов и 16 тысяч показов в месяц, Google — почти 12 миллионов вариантов, а статистика Liveinternet показала снижение просмотров страниц во ВКонтакте, хотя сама соцсеть с этим не согласна.

Падение просмотров вконтактика за полгода — практически в два раза. https://t.co/A0VBLI6tFg Простой бизнес-выбор: можно работать для пользователей, а можно для государства.

Снижение стоимости Мэйл.ру в целом — логичное следствие. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) August 14, 2018

В начале 2016 года года количество просмотров страниц во ВКонтакте было на уровне 2,4 миллиардов в месяц, а к середине августа 2018 года опустилось до 1,25 миллиардов. Пользователи Твиттера связали ухудшение статистики со скандалом из-за уголовных дел за репосты и массового желания пользователей отказаться от ВКонтакте из-за опасений получить срок.

В свою очередь, ВКонтакте заявляет, что Liveinternet считает количество загрузок страниц по «устаревшей метрике», которая «не отражает активность аудитории» соцсети. В пресс-службе привели такие аргументы:

ВКонтакте постепенно отказывается от загрузок отдельных страниц в пользу AJAX-механизма, когда лента прогружается при пролистывании;

ежегодно растёт аудитория «ВКонтакте», пользующаяся мобильными приложениями, переходы из которых не учитываются LiveInternet. Для этого больше подойдут Mediascope или AppAnnie;

внутренняя статистика «ВКонтакте» показывает, что за год количество просмотров в ленте новостей увеличилось на 30%.

Эпичный график падения посещаемости ВКонтакте.

На днях ВК закрыл доступ к статистике на ли.ру. https://t.co/RYWo5VzBEt — Vladislav (@unkn0wnerror) August 14, 2018

Но, видимо, процесс уже запущен, и многие «топовики» заявляют о своём выходе из данной соцсети:

«К сожалению, есть масса свидетельств того, что сотрудничество ВКонтакте с сажающими товарищами выходит далеко за рамки определенных законом формальностей, — пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. — Сейчас, на фоне огромного объема негатива, компания лишь имитирует бурную деятельность по защите своих пользователей, которые потихонечку потянулись на выход. Это может разве что ввести в заблуждение тех, кто решит, что вот теперь-то образумившийся ВКонтакте начал заботиться о его безопасности и приватности. Скажем так, это сильно вряд ли».

Ну а РосКомСвобода все еще ждёт официального ответа соцсети на свое обращение, а также более детального разъяснения, что будет входить в «статистику поступающих от органов власти запросов», анонсированную чуть выше.

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