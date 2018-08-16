Усиление цензуры в Китае ударило по интернет-бизнесу

За два последних дня крупнейшие китайские соцсети Momo, Weibo и YY потеряли от 11% до 17% стоимости, сообщает РБК. Вместе с ними опустились котировки Baidu и Tencent. Причина в том, что Администрация киберпространства Китая начала официальное расследование, не нарушают ли платформы социальных медиа новый закон по кибербезопасности.

Предварительные результаты данного расследования китайских властей показали, что пользователи платформ распространяли слухи, порнографию и информацию террористического характера, что угрожает общественной безопасности. Нарушения закона будут наказываться, но пока не известно каким образом.

Еще одним рычагом давления на интернет бизнес стала заморозка одобрения китайскими властями лицензий на онлайн-игры. Руководство КНР обеспокоено тем, что онлайн-игры, игры в мобильных приложениях и консольные игры способствуют росту насилия и азарта. Сейчас множество китайских компаний, включая крупнейших игроков индустрии, ждет одобрения властей на свои новые продукты.

Первым ощутил на себе ужесточение контроля китайских властей один из лидеров китайской хай-тек индустрии, Tencent. Компании запретили продажу популярной игры Monster Hunter: World, выпущенной неделю назад. Между тем, игорный бизнес приносит Tencent порядка 40% выручки. В среду акции интернет-гиганта Tencent упали в цене на 6,7%. Помимо регулятивных мер давление на акции компании оказал выход результатов второго квартала, не дотянувших до прогнозов аналитиков. Скептики опасаются, что в третьем квартале рост прибыли Tencent замедлится из-за действий властей.

Усиление контроля над онлайн-играми и потоковым видео затронет весь китайский интернет-сектор. Практически все соцсети в КНР предоставляют широкий спектр онлайн-трансляций развлекательного контента, в том числе игрового.

Ранее китайские власти неоднократно выражали свое недовольство потоковыми платформами, которые, по их мнению, «вредят социальной морали». В течение последнего года регуляторы вынудили ряд компаний, в том числе Weibo, остановить потоковое вещание в прямом эфире до тех пор, пока те не получили правительственные лицензии.

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