Китайские власти запрещают искать в интернете антиутопии Оруэлла и букву «N»

На текущей неделе китайские интернет-цензоры начали полномасштабную борьбу с критикой предложения председателя КНР Си Цзиньпина увеличить продолжительность своего правления. Если верить позиции Коммунистической партии Китая, это предложение основано на широкой общественной поддержке. Однако в действительности, с момента официального объявления в прошедшее воскресенье, китайские интернет-пользователи выразили решительное несогласие по этому поводу. В своем блоге Виктор Майер, специалист по Китаю из Университета Пенсильвании, заявил, что цензоры предприняли «быстрые и решительные действия» после того, как «интернет был заполонен массовым недовольством».

Согласно списку, составленному сайтом China Digital Times , поисковые запросы, заблокированные в Weibo – китайском аналоге Twitter – включали следующие слова и фразы:

“Десять тысяч лет” (岁) – китайский вариант фраз “Да здравствует!” или “Виват!”

“Не согласен” (同意)

“Си Цзэдун” (习 泽 东) — гибрид имени Си и председателя КНР Мао Цзэдуна

“Бесстыдный” (不要脸)

“На всю жизнь” (终身)

“Культ личности” (个人 崇拜)

“Эмигрировать” (移民)

“Бессмертие” (长生不老)

Помимо всего прочего было запрещено искать имя Юаня Шикая – военачальника времен династии Цин, безуспешно пытавшегося восстановить монархию в Китае, а также названия двух знаменитых книг Дж. Оруэлла – “1984” и “Скотный двор”.

Но самым абсурдным оказался запрет поиска отдельностоящей буквы “N” английского алфавита. Пока не очень понятно, почему вдруг цензоры приняли такое странное решение. Майер предположил, что это может быть связано с её использованием в вирусной фразе “N сроков [председателя КНР]”, где буква “N” подразумевает, что их может быть неограниченное количество.

Соучредитель GreatFire.org – группы, которая помогает пользователям обходить китайскую цензуру – известный под псевдонимом Чарли Смит, сказал, что он находит это объяснение правдоподобным. “Цензоры, вероятно, решили, что этот контент потенциально вреден, а затем добавили его в черный список, чтобы другие пользователи не могли опубликовать что-то подобное. Едва ли цензоры воспринимают все настолько серьезно, и буква “N”, вероятно, была лишь сторонней жертвой их опрометчивого решения”, — сказал он.

28 февраля Пекин обвинил Запад в том, что он «истерически» отреагировал на предложение снять ограничения на количество сроков для главы государства. “Как только китайские власти обнародовали свое предложение, западные СМИ, как они обычно и делают, начали ожесточенно критиковать их различными способами”, — сообщил в редакционной статье партийный таблоид Global Times. “Стоит отметить, что в течение некоторого времени западные СМИ делали резкие заявления о злоупотреблениях китайских властей, обращаясь практически к прямым обвинениям”, — добавил авторы статьи, заявив, что те, кто продвигает такую критику, надеяться увидеть “распад Китая”.

Смит сказал, что, по его мнению, китайские власти недооценили возмущение, которое может вызвать их решение. “Реакция китайских пользователей показывает, что Си Цзиньпин неправильно просчитал то, как на его предложение отреагирует широкая общественность. В итоге власти потребовали, чтобы цензоры приложили большие усилия по борьбе с онлайн-недовольством, и такие абсурдные решения, как блокировка буквы “N”, являются побочным эффектом этого”.

На данный момент цензоры считают, что они контролируют ситуацию. “Но если негативная реакция общественности будет усиливаться, а интернет-пользователи продолжают искать другие способы выразить свое недовольство, мы можем достичь критической точки, когда властям придется подумать об отключении Интернета, что они в состоянии сделать”, – добавил Смит.

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По материалам The Guardian

Перевод: Максим Волков, специально для РосКомСвободы

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