10.09.2018
В России создан центр по борьбе с кибератаками
Приказом главы ФСБ создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ)

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В России создан Национальный центр, который будет координировать борьбу с кибератаками на критическую информационную инфраструктуру (КИИ). Соответствующий приказ за подписью директора ФСБ России Александра Бортникова размещен на официальном интернет-портале правовой информации. НКЦКИ возглавит начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России, говорится в приказе.

Создание центра связано с принятием летом прошлого года закона о безопасности КИИ, который вступил в силу 1 января 2018 года. К нему относится совокупность автоматизированных систем управления производственными процессами, обеспечения обороноспособности и безопасности страны. Ответственной за безопасность КИИ была назначена ФСБ.

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