Жаров перекинул ответственность за проверку Facebook и Twitter на силовиков

В середине декабря текущего года глава РКН Александр Жаров планирует, не изменяя традициям, строго потребовать от американских социальных сетей Facebook и Twitter соблюдения российского законодательства. Правда, алгоритм своих действий Александр Александрович описал довольно запутанно:

«Вот истечет второе полугодие, я поставил себе срок 15 декабря, напишу письмо соответственно: скажите, где хранятся эти данные? Они мне что-то ответят. То же самое сделаю по отношению к Facebook. То есть я до конца года, как и обещал, это сделаю. Насколько я знаю, они эту работу ведут».

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Это, по его словам, и станет началом проверки, поскольку ведомство не проверяет компании с помощью инструментов, а узнает у владельца серверных мощностей о наличии договора.

«Дальше уже не наша работа начинается. Дальше те, кто занимается оперативно-разыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и т.д. Поэтому это, по сути дела, начало проверки будет», — сообщил Жаров.

Весной текущего года глава РКН обещал обязательно проверить Facebook, на исполнение закона о персональных данных. Правда, такие заявления он делает с 2014 года, то накаляя до предела, то смягчая свою риторику.

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