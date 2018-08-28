Роскомнадзор готовится блокировать сайты по протоколу IPv6

Российское надзорное ведомство начало рассылать операторам связи письма, в которых сообщает, что к 1 октября 2018 года планируется завершить разработку механизма внесения записей протокола IPv6 в «выгрузке». Об этом в своем Telegram-канале «Эшер II» написал глава хостинга DipHOST Филипп Кулин. РосКомСвобода обратилась к нему за комментарием и подтверждением данной информации, и Филипп любезно предоставил нам письмо, в котором сказано, что Роскомнадзор

«…доводит до операторов связи, оказывающих телематические услуги связи на подведомственной территории следующую информацию. Роскомнадзором c 1 октября 2018 г. планируется завершить разработку механизма внесения записей формата IPv6 в Перечень доменных имен, указателей страниц сайтов, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», доступ к которым обязан ограничить оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет» (далее – Выгрузка). В этой связи просим подготовить системы фильтрации к ограничению доступа к запрещенным ресурсам, сведения о которых внесены в Выгрузку в формате IPv6. Памятка операторам связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», будет размешена на соответствующем сайте (http://eais.rkn.gov.ru/tooperators/) в сентябре 2018 года».

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IPv6 — более новая, чем предыдущая — IPv4, версия интернет-протокола (IP). IPv6 должен был решить проблемы, с которыми столкнулась IPv4 при её использовании в Интернете, за счёт использования длины адреса 128 бит вместо 32, и в целом он способен обеспечить более 300 миллионов сетевых адресов на каждого жителя Земли. Какое-то время этот протокол использовался для обхода блокировок, поскольку, по данным ряда отраслевых экспертов, реестр запрещённых сайтов не работал с адресами IPv6.

«Сейчас провайдеры, предоставляющие доступ в интернет по протоколу IPv6, — пишет Филипп Кулин, — блокируют или не блокируют сайты из «выгрузки» на своё усмотрение. По той причине, что Роскомнадзор не умеет проверять этот факт. Но большинство коммерческих систем фильтрации давно умеет делать блокировки по IPv6».

Но теперь, в случае воплощения в жизнь инициативы Роскомнадзора о внесении в выгрузку сайтов на данном интернет-протоколе,

«1. Мы все теряем возможность обходить блокировки, просто используя протокол IPv6

2. IPv6 очень много. Реестр будет «пухнуть» неимоверно. И в IPv6 есть, где ошибиться в синтаксисе. Привет, тонна ахинеи!

3. Интересный вопрос, станет ли IPv6 лицензионным условием? Если да, то это будет оригинальный способ «прокачки» использования нового протокола.»

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«Собственно, когда-нибудь это должно было случиться, — подытожил Филипп в комментарии РосКомСвободе. — Скорее всего это связано с внедрением IPv6 на мобильной сети МТС».

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