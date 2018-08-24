ЦБ может получить право внесудебной блокировки сайтов

Центробанк хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. Эта идея, по данным «Ведомостей», обсуждалась на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Максима Акимова. Регулятором был разработан проект поправок в закон «Об информации», наделяющих его такими полномочиями, причем вне зависимости от того, в российской или иностранной зоне находится сайт. Если ЦБ получит такие полномочия, он станет седьмым госорганом, который имеет право вносить сайты в реестр запрещенной информации.

Регулятор нацелился на сайты, названия которых схожи с другими, что позволяет им вводить потребителей в заблуждение, а также на сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Право блокировать такие сайты может получить либо председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей.

Также ЦБ хочет блокировать сайты, предоставляющие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций, но не во внесудебном, а в досудебном порядке, используя блокировку как обеспечительную меру. Наконец, ЦБ просит полномочий блокировать сайты, которые распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций. Но такую идею Акимов не поддержал.

ВТБ поддерживает инициативу ЦБ, поскольку считает её эффективным методом борьбы с мошенниками и распространением вредоносного софта, сообщил представитель банка. С этим согласен сотрудник другого крупного банка. Внесудебная блокировка фишинговых сайтов на иностранных доменах и сайтов, которые без лицензии предоставляют финансовые услуги, может защитить права потребителей, считает исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

Руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк в комментариях для «Ведомостей», сообщил, что напротив, не поддерживает эту инициативу, поскольку нарушители мгновенно переезжают и продолжают свою деятельность, а добропорядочные сайты, которым не посчастливилось «жить» на заблокированных IP-адресах и подсетях, перестают работать:

«Все больше появляется сайтов, заблокированных по ошибке без суда или до суда, поэтому не нужно расширять список ведомств, наделенных такими полномочиями. Причем заблокированный без суда сайт не может оперативно оспорить действия регулятора, и, чтобы стать доступным для пользователей, ему необходимо удалить спорную информацию».

.

В июле прошлого года ЦБ обсуждал с Минкомсвязью (сейчас — Минцифры) законопроект о наделении его полномочиями блокировки сайтов финансовых пирамид в досудебном порядке. Регулятор планировал собирать адреса сайтов организаций, которые ведут незаконные финансовые операции, и отправлять их Роскомнадзору.

В конце 2016 года регулятор заключил соглашение с Координационным центром (КЦ) национального домена интернета — администратором национальных доменов верхнего уровня «.рф» и «.ru», согласно которому Центробанк получил статус компетентной организации, имеющей право выявлять сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом, а также фишинговые сайты, и предоставлять эти данные Координационному центру и аккредитованным регистраторам доменных имен для блокировки таких сайтов. В прошлом году Банком России была инициирована блокировка нескольких сотен подобных интернет-ресурсов.

.



.

Читайте также:

Минкомсвязь даёт добро на использование биометрики граждан ФСБ, МВД и ЦБ

🔓

ЦБ обязал банки проверять устройства клиентов

🔓

ЦБ РФ обязал докладывать о хакерских атаках

🔓

МВД предлагает ввести уголовное наказание за «теневой оборот криптовалют»

.