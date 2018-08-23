МВД предлагает ввести уголовное наказание за «теневой оборот криптовалют»

Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют с открытым кодом, таких как Bitcoin или Ethereum. Это следует из письма начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД) Андрея Храпова в Министерство финансов. Установление уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют является частью более широкой инициативы МВД по корректировке законодательства в части, которая касается легализации оборота цифровых активов. По мнению силовиков, делать это необходимо «с обязательной регистрацией в государственных органах, осуществляющих финансовое и налоговое регулирование».

В своем письме в адрес Минфина начальник Храпов просит высказать мнение о реализации перечисленных мероприятий и целесообразности таких законодательных изменений.

Минфин на это ответил, что в мае в первом чтении был принят законопроект №419059-7 «О цифровых финансовых активах», в котором был определен статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере. Кроме того, в документе дано определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токены.

Замглавы Минфина Сергей Сторчак напоминает, что законопроект прямо устанавливает, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ, а рубль в обязательном порядке остается единственным законным платежным средством. Также проект предусматривает возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту.

Как отмечено в письме Минфина, в прошедшей первое чтение редакции законопроекта предусмотрена возможность совершать сделки по обмену только через «операторов обмена цифровых финансовых активов» при условии проведения необходимых процедур по идентификации. Это сделано для того, чтобы снизить риски владельцев цифровых финансовых активов и обеспечить соблюдение требований законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении также прорабатывается вопрос об установлении обязательного контроля за операциями по обмену криптовалют на рубли или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте. По мнению Минфина, эти меры позволят повысить эффективность проведения идентификационных процедур в отношении цифровых активов и минимизировать риски в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В письме Минфина также отмечено, что основные риски легализации доходов, полученных преступным путем, а также использования криптоактивов в противоправных или преступных целях могут возникнуть, прежде всего на этапе вывода криптоактивов в фиат. Исходя из всего сказанного, в Минфине полагают, что вопросы определения мер ответственности за нарушение установленного порядка совершения сделок с криптоактивами необходимо рассматривать с учетом положений находящегося на доработке законопроекта. На данный момент статус криптовалюты еще не определен, подчеркнули в ведомстве.

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов тем временем считает, что прежде чем говорить о привлечении к уголовной ответственности за действия, связанные с оборотом криптовалют, необходимо в первую очередь сформировать позитивное регулирование:

«Не ясен предмет предполагаемого правонарушения. Предмет самостоятельного состава правонарушения, связанного с оборотом криптовалюты, на данный момент отсутствует, — подчеркнул Савва Шипов. — Если же криптовалюта выступает как средство платежа при обороте оружия, наркотиков или иных товаров, за оборот которых установлена уголовная ответственность, в этих случаях привлекать к уголовной ответственности за использование криптовалюты можно уже сейчас, и речь может идти только об уточнении уже существующих составов».

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Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что над законопроектами «О цифровых финансовых активах», «О краудфандинге» и «О внесении изменений в ГК РФ», регулирующими криптовалютный рынок в России, будет проведена дополнительная работа — их перепишут в соответствии с единым подходом. В частности, из них исчезнут понятия «криптовалюты», «цифровые деньги» и «цифровая валюта».

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