Суд в Санкт-Петербурге отменил решение о блокировке биткоин-портала

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение о блокировке сайта Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о криптовалютах. В пресс-службе суда сообщается: «Городской суд Петербурга отменил решение районного суда о признании информации, размещенной на сайте Bitcoininfo.ru, запрещенной к рассмотрению».

Два года назад Bitcoininfo был заблокирован судом по просьбе местной прокуратуры, причём администрацию сайта в лице ее владельца Николая Тонкошкурова к участию в процессе не привлекли. Юристы Центра цифровых прав встали на защиту интересов владельца сайта, восстановили срок апелляционного обжалования и направились в суд апелляционной инстанции, однако в феврале 2017 года Санкт-Петербургский городской суд решил оставить апелляционную жалобу владельца Bitcoininfo без рассмотрения по существу, потому что «вопрос о его правах и обязанностях судом не разрешался».

Иными словами, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что у владельца сайта нет права на обжалование решения суда о блокировке сайта и нижестоящий суд правильно сделал, что не привлёк его к участию в деле. На этапе апелляции высказался даже Роскомнадзор, обычно не имеющий никакой позиции в таких делах, так как в контексте подобных процессов он играет роль цифрового судебного пристава (исполняет решения судов, вносит сайты в реестр): Роскомнадзор поддержал решение суда о запрете распространения информации о биткоине и по сути выступил за запрет оборота криптовалюты в России.

Тем не менее, юристы Центра цифровых прав пошли дальше и довели дело до Верховного суда РФ, который впервые за время существования Реестра запрещённой информации принял к рассмотрению жалобу владельца сайта на решение о блокировке. В кассационной жалобе были затронуты две актуальные проблемы:

1. Прокурорские блокировки сайтов;

2. Законность информации о криптовалютах.

В апреле текущего года Верховный суд России направил дело на апелляционное рассмотрение в городской суд Петербурга, удовлетворив жалобу владельца сайта.

«Первоначально ни в одной из судебных инстанций СПб не признавали, что блокировка сайта и признание его информации запрещённой как-либо затрагивает права владельца bitcoininfo.ru, — комментирует сегодняшнее решение суда медиаюрист Центра цифровых прав Екатерина Абашина. — Благодаря апрельскому определению ВС РФ по этому делу подход питерской апелляции к этому вопросу поменялся. Решение Выборгского суда отменили, направили дело на новое рассмотрение в первую инстанцию в ином составе. Прокурор, с учётом позиции ВС РФ, против отмены решения уже не возражал».

Однако пока непосредственно о самой законности биткоина суды принимать решения не спешат, «как и ВС РФ, Санкт-Петербургская апелляция воздержалась от рассмотрения дела по существу: тезис прокуратуры о том, что биткоин — это денежный суррогат, а также правомерность отнесения материалов о криптовалюте к запрещённой информации, судом не оценивались», — говорит Екатерина.

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян отмечает, что по заявлениям прокуратуры Санкт-Петербурга заблокировано около 100 сайтов, посвященных криптовалютам. По его словам, рассмотрение заявлений прокуратуры на практике происходит без привлечения владельцев сайтов, им предварительно не направляют требования об удалении запрещенной информации, а городской суд после фактической блокировки сайтов отказывается принимать апелляционные жалобы.

Согласно материалам дела, прокуратура выдвинула требование о блокировке сайта в связи с содержанием на нем информации о криптовалютах, которые «не поддаются государственному контролю», «способствуют росту теневой экономики», «не имеют определенных потребительских свойств», а в карточке суда дело Bitcoininfo обозначено как «о признании информационных материалов, распространяемых посредством сети «Интернет» экстремистскими» — прокуроры часто прибегают к подобным оборотам, чтоб придать весомости своим требованиям о блокировке, хотя, как уже неоднократно замечал Саркис Дарбинян, для утверждений о «незаконности» криптовалют у прокуроров нет никаких оснований.

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