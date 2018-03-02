Верховный суд России впервые принял к рассмотрению дело о прокурорских блокировках

Верховный суд России принял к рассмотрению кассационную жалобу по делу о блокировке ресурса Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о биткоине и других криптовалютах. Кассация на блокировку Bitcoininfo.ru была передана судье Верховного суда 16 февраля, на 21 марта назначено заседание. Интересы владельца ресурса в суде представляют ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян и медиаюрист Центра цифровых прав Екатерина Абашина. В решении ВС РФ, отмечает Дарбинян, прослеживается ряд прецедентов, которые могут повлиять на дальнейшее судопроизводство в делах об ограничении доступа к сайтам.

Во-первых, это первый случай, когда под сомнение поставлена правомерность блокировки сайта в сети Интернет, инициированной прокуратурой. В регионах прокуратурами принимаются сотни решений об ограничении доступа к сайтам, и местные суды почти не глядя удовлетворяют их иски. Таким образом в реестре запрещённых часто оказываются необоснованно заблокированные отдельные интернет-странички и целые сайты. В данный момент таких сайтов в реестре находится уже более пяти миллионов, и свой «неоценимый вклад» в это сделали в том числе и региональные прокуроры.

«До этого все попытки оспорить в Верховном суде были отклонены: суд не находил оснований для передачи дела на рассмотрение в кассационную инстанцию, так как считал, что права владельцев сайтов не нарушены, несмотря на то что сайт находится под блокировкой», — отметил Дарбинян.

По мнению юристов Центра цифровых прав, принятие этой жалобы Верховным судом важно не только в контексте спорных блокировок информационных ресурсов о криптовалютах, но и для интернет-индустрии вообще. За несколько лет центр подал не менее 20 жалоб в Верховный суд на решения различных региональных судов о признании той или иной размещенной на сайтах информации незаконной. «Мы обращали внимание суда на очевидное нарушение процессуальных прав владельцев сайтов, которых никогда не привлекают к подобным процессам, и на высосанную из пальца аргументацию прокуроров, придумывающих все новые и новые основания для блокировки сайтов в Рунете. Однако каждый раз мы натыкались на одно и то же — отказ в передаче жалобы на рассмотрение суда кассационной инстанции», — говорит Саркис Дарбинян. Если Верховный суд отменит судебные акты всех нижестоящих инстанций, это дело «станет прецедентообразующим не только для криптосообщества, но и для всех тех, чьи сайты блокируются» незаконно, уверен он.

Во-вторых, это первая жалоба о правомерности блокировки ресурса о биткоине, которую рассмотрит Верховный суд. Информацию об уникальности дела подтвердила юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Мария Демина: «Насколько нам известно, это так». По ее мнению, решение действительно может стать прецедентным и поставить точку в дискуссии, являются ли криптовалюты запрещенными денежными суррогатами.​

В-третьих, своим решением ВС РФ меняет ряд процессуальных моментов в осуществлении прокурорами своего права на блокировку интернет-сайтов. В самом документе, который есть в распоряжении РосКомСвободы, Верховный суд указывает: «Роскомнадзор подлежит привлечению к участию в рассмотрении соответствующих административных дел в качестве административного ответчика. Административное исковое заявление подается в районный суд по месту нахождения Роскомнадзора или его территориального органа (статьи 19, 22 КАС РФ), если административное дело не отнесено к подсудности Московского городского суда (часть 2 статьи 20 КАС РФ)».

Саркис Дарбинян отмечает, что раньше процедура подачи прокурорских исков о блокировке была немного другой, и в данном случае Верховный суд вводит некоторые новшества:

«Верховный суд считает, что такие иски могут подаваться только по КАС (кодекс административного судопроизводства) и только по месту нахождения РКН или его территориального органа. Это новшество уже. Потому что ранее прокуроры подавали по месту своего местонахождения».

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По мнению медиаюриста Центра цифровых прав Екатерины Абашиной, основываясь на деле Bitcoininfo.ru ВС РФ перед вступлением в силу новых поправок в КАС готовит почву для новой процедуры подачи исков: «В КАС вводят специалльные главы: одну — по делам о признании материалов экстремистскими, другую — о признании информации запрещённой к распространению».

В сентябре 2016 года в «Центр цифровых прав» поступило сразу два обращения об ограничении доступа в России к биткоин-порталам. Первое было от администрации нишевого аналитически-новостного сайта bitcoininfo.ru, принадлежащего российским биткоин-энтузиастам. Второе — от популярной платформы для онлайн обмена биткоинов на фиатные деньги — localbitcoins.com, являющейся собственностью финской компании LocalBitcoins OY.

После расследования обстоятельств блокировок было выяснено, что в обоих случаях сайты были заблокированы по решениям районных питерских судов всё с той же бескостной формулировкой про «недопустимость оборота денежных суррогатов», речь о которых идет в ст. 27 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и на которую когда-то ссылался Банк России, указывая на риски при использовании биткоинов в гражданско-правовом обороте.

Решение о блокировке Bitcoininfo.ru было вынесено Выборгским районным судом Санкт-Петербурга в июле 2016 года. Размещенная на сайте информация об электронной валюте биткоин, представляющей собой «виртуальное средство платежа и накопления», нарушает положения закона «О Центральном банке Российской Федерации», говорилось в решение суда. Более того, эта информация «подрывает конституционный строй и авторитет» России, а также «основы материального благополучия граждан» страны, чем «нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, получающих доступ к незаконной информации, в связи с чем подлежит ограничению». В решении указывалось, что официальной денежной единицей в России является рубль и введение других валют и выпуск денежных суррогатов запрещаются.

«Дело было инициировано местным районным прокурором, и, как это обычно бывает в подобных делах, судебное разбирательство было проведено без какого-либо участия администрации сайта, которая узнала о судебном акте только после фактического ограничения доступа к нему, то есть в момент исполнения судебного решения, когда месячный срок его обжалования уже истек», — рассказал Саркис Дарбинян. Защита настаивает, что в действующем законодательстве нет запрета на распространение информации о криптовалютах, электронных деньгах и новых технологиях взаиморасчетов, а сайт не предлагал осуществления на своей платформе каких-либо транзакций между участниками оборота криптовалют. Защита пыталась обжаловать это решение в Санкт-Петербургском городском суде, но суд отказался ее рассматривать, — по словам адвоката, по совершенно формальным причинам. После этого владельцы ресурса и решили обратиться в Верховный суд.

Но региональные прокуроры заблокировали не только два вышеупомянутых сайта. В мае 2017 года в реестр запрещённых сайтов Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил ограничить доступ к 40 аналогичным сайтам. Дело было инициировано также по жалобе прокурора, действовавшего от «неопределенного круга лиц». Обоснование запрета ресурсов было аналогичным. «Криптовалюты, в том числе и биткоины, являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории России. Свободное распространение информации об электронной валюте обусловливает активное использование криптовалюты в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности», — говорилось в решении суда первой инстанции. Но стараниями юристов РосКомСвободы в конце февраля текущего года это решение удалось отменить, и дело было направлено на новое рассмотрение.

Сколько всего было заблокировано сайтов о криптовалютах, неизвестно. По данным РосКомСвободы, на территории России по меньшей мере несколько десятков сайтов со словом bitcoin в названии заблокировано. Часть из них запрещена на основании решений судов, часть — по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС), которая имеет право инициировать досудебную блокировку за незаконную организацию и проведение онлайн-азартных игр и лотерей.

Между тем, власти не оставляют отрегулировать работу биткоин-сообществ исходя из своего видения этого современного явления. На днях Министерство финансов внесло норму о создании российской биржи по обмену криптовалют в текст законопроекта «О цифровых финансовых активах», которая также подразумевает уголовную ответственность за оборот денежных суррогатов, но коснётся она только организации преступных схем с использованием криптовалют. За использование криптовалюты в «повседневных» расчетах будет предусмотрена административная ответственность.

Пока же нет определённого регулирующего криптовалюты законодательства, прокуроры очень часто проявляют самодеятельность, трактуя существующие законы не в пользу биткоин-сайтов.

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