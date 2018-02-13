Красноярские прокуроры запрещают обменивать имущество на криптовалюту

Прокуратура Центрального района Красноярска увидела нарушение закона в одном из объявлений аукциона au.ru — пользователь хотел продать товар за криптовалюту. «На территории Российской Федерации обеспечивается реализация единой государственной валютной политики, в рамках которой денежные обязательства должны быть выражены в рублях, — сказано на сайте прокуратуры. — Введение на территории государства других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещен».

Как стало известно из пресс-релиза надзорного ведомства, в январе 2018 года на интернет-сервисе, принадлежащем ООО «Аукцион 24ау.ру», были размещены объявления о реализации земельных участков и транспортных средств за криптовалюту. «При этом процесс выпуска и обращения криптовалют децентрализован, возможность его регулирования отсутствует, — заявляют красноярские прокуроры. — Второй особенностью использования криптовалют является анонимность их пользователей».

Сотрудники надзорного ведомства не преминули и здесь нагнать жути, указав, что представители преступного мира не прочь брать на вооружение современные технологии, поэтому высок риск использования криптовалют в преступных махинациях:

«Даные обстоятельства обусловили активное использование криптовалют в преступной деятельности. Указанное наряду с возможностью бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств и их последующего обналичивания, служат предпосылками высокого риска вовлечения криптовалют в схемы, направленные на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».

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В феврале 2018 года в адрес руководителя ООО «Аукцион24ау.ру» было внесено представление с целью «устранения нарушений». Дело было взято на контроль прокуратурой района.

Администрация портала уже отреагировала на прокурорское послание и удалила соответствующие объявления.

«Продажа за криптовалюту на аукционе запрещена и в принципе невозможна, у нас цену можно указывать только в рублях, — говорит представитель аукциона Елена Новикова. – Речь идет о нескольких объявлениях, где автор, кроме фиксированной суммы в рублях, предлагал обмен на разные товары, в том числе на криптовалюту. Эти объявления были сняты с публикации. Мы призываем всех продавцов быть внимательнее и избегать предложений обмена, связанных с криптовалютой».

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