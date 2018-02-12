Выпуск токенов будет разрешён только организациям с уставным капиталом в 100 млн рублей

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Министерством связи выложен проект постановления Правительства РФ «Об аккредитации организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов». Как сказано в пояснительной записке, данным документом предлагается утвердить положение об аккредитации организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов. Также там утверждается, что «проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. В проекте постановления отсутствуют положения, влияющие на достижение целей государственных программ Российской Федерации».

Положение об аккредитации организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов, определяет порядок аккредитации данных организаций.

Под цифровым токеном понимается «созданная с использованием криптографических (шифровальных) средств запись в распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового токена прав на получение от лица, осуществившего размещение (первичный выпуск) цифрового токена начальной (номинальной) стоимости токена путем предъявления этого токена с помощью распределенной информационной системы».

Аккредитация организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов, осуществляется на добровольной основе на срок пять лет. Поручена аккредитация будет Минкомсвязи.

Для того, чтобы получить такую аккредитацию, организация обязана выполнить ряд условий:

должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ о государственной регистрации юридических лиц; уставный капитал аккредитованной организации должен составлять сумму не менее 100 миллионов рублей; получить лицензию от уполномоченного федерального органа исполнительной власти на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств; иметь счет, открытый в банке, прошедшем регистрацию и получившем лицензию в соответствии с законодательством РФ о банках и банковской деятельности, предназначенного для операций с денежными средствами, полученными в результате продажи цифровых токенов; иметь в наличии утверждённые правила выпуска цифровых токенов, обязательные для лиц, которые осуществляют выпуск цифровых токенов с помощью аккредитованной организации, предусматривающие в том числе:

а) обязанность лица выпускающего цифровые токены, выкупать цифровые токены по номинальной цене (цене размещения цифрового токена) у любого предъявителя цифрового токена на основании безотзывной публичной оферты;

б) обязанность лица, выпускающего цифровые токены, осуществлять выпуск цифровых токенов за российские рубли через безналичный расчет;

в) обязанность лица, выпускающего цифровые токены, использовать денежные средства, полученные от приобретателей цифровых токенов, только на цели, связанные с поддержанием возможности по исполнению обязательства по выкупу цифровых токенов по номинальной цене;

г) порядок осуществления аккредитованной организацией контроля за соблюдения лицами, выпускающими цифровые токены, требований, предусмотренных правилами выпуска цифровых токенов.

Аккредитация организации, предоставляющей возможность выпуска цифровых токенов, осуществляется на основании ее заявления, подаваемого в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие организации, предоставляющей возможность выпуска цифровых токенов, вышеописанным требованиям.

В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня приема заявления, Минкомсвязь на основании представленных документов принимает решение об аккредитации организации. Основанием для отказа в аккредитации является ее несоответствие перечисленным выше требованиям или наличие в представленных ею документах недостоверной информации.

«Аккредитованная организация должна соблюдать требования, на соответствие которым она аккредитована, в течение всего срока ее аккредитации», — сказано в документе. Минкомсвязь вправе проводить проверки соблюдения аккредитованными организациями требований настоящего Положения в течение всего срока их аккредитации.

В случае выявления несоблюдения аккредитованной организацией указанных требований, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обязано выдать этой организации предписание об устранении нарушений в установленный срок и приостановить действие аккредитации на это время, в течение которого аккредитованной организацией не может предоставляться возможность по выпуску цифровых токенов.

«Проверки соблюдения аккредитованными организациями требований настоящего Положения проводятся один раз в три года в течение всего срока аккредитации, за исключением внеплановых проверок, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации», — также говорится в проекте Постановления.

Технический директор РосКомСвободы Станислав Шакиров считает, что со стороны государства описанные в Положении требования, особенно по части столь крупной суммы в уставном капитале аккредитованных организаций, вполне логичны и не коснутся обычных граждан:

«Авторы документа говорят, что если ты хочешь эмитрировать цифровые токены, то ты идешь к аккредитованной организации, проходишь ее комплаенс-контроль и она тебе выпускает токены. То есть это такой суверенный Ethereum или Waves, — кстати, может они и получат аккредитацию. В принципе, для самого государства может это и разумное решение».

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Станислав также предположил, что скорее всего физлицам будет разрешено каким-то образом участвовать в ICO у аккредитованных организаций, а на выпуск токенов у организаций неаккредитованных наложат запрет. «Но поскольку это крипта, — уточняет он, — отследить будет невозможно, и все будут участвовать во всём. Просто с аккредитованными будет чуть больше гарантий, что тебя не обманут».

Дата окончания общественного обсуждения разработанного Минкомсвязью документа — 23 февраля 2018 года.

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