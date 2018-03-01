Минфин согласовал законопроект об уголовной ответственности за оборот денежных суррогатов

Министерство финансов внесло норму о создании российской биржи по обмену криптовалют в текст законопроекта «О цифровых финансовых активах». Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Да, но это предмет разногласий», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, по словам Моисеева, согласован законопроект о введении уголовной ответственности за оборот денежных суррогатов:

«Да, будет [уголовная ответственность]. Текст законопроекта, он согласован, но я его пока притормозил. Мне кажется, есть риск, что пострадают невинные люди».

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Но уголовную ответственность могут ввести только за организацию преступных схем с использованием криптовалют. За использование криптовалюты в «повседневных» расчетах будет предусмотрена административная ответственность.

«Единственным средством расчета является рубль. Если вы рассчитываете чем-то другим, то вы несете административную ответственность, не очень большую. Если вы организовали с группой в рамках преступного сообщества такой денежный суррогат, который был специально заведомо направлен на то, чтобы заменить расчеты в рублях, даже если это не несло потерь налоговых или других и не признано мошенничеством, то за это наступает уголовная ответственность. Ровно как пирамиды», — сказал Моисеев.

По его словам, в качестве административной меры может выступить штраф. Такая норма может появиться в законопроекте «О денежных суррогатах», но пока этот момент не прописан, добавил замминистра.

Сегодня в ходе форума «Криптосреда» замминистра связи Алексей Козырев заявил, что предложение Минкомсвязи о создании российской площадки по обмену криптовактивов учтено в профильном законопроекте Минфина.

«Мы предложили создать такую площадку, можно называть ее биржей, на которой можно было бы намайненные активы превратить в фиатную валюту, соответственно, задекларировать этот доход, платить с него налоги. Операции на бирже, поскольку они для государства будут прозрачными, будут облагаться налогами. Примерно такая конструкция сейчас положена в проект закона», — сказал он.

Козырев рассказал также, что ведомство предлагает создать государственную блокчейн-платформу, поскольку подобные частные инструменты слишком ненадежны. «Решения на блокчейн с организационной точки зрения очень нестабильны. По данным TokenData, более 50% всех блокчейн-платформ, которые были созданы в прошлом году, уже разорились и исчезли», — сказал он.

Чиновник уточнил, что ранее ведомство обратилось за консультациями к профессиональному сообществу, по итогам которых подготовило концепцию регулирования майнинга. Ее положения, по словам Козырева, учтены в обновленной версии законопроекта «О цифровых финансовых активах», который поступит в Госдуму на днях. Там, в частности, предполагается разделить понятия промышленной деятельности для майнинга и мелкорозничного, то есть частного, майнинга. Для промышленного майнинга в законопроекте появятся особые технические требования. Какие именно, чиновник не уточнил.

В конце января Минфин заявил о разногласиях с ЦБ по вопросу обмена криптовалют на рубли и иностранную валюту.

«По законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество. По мнению Банка России, данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования», — отметили тогда в Минфине.

По мнению ведомства, запрет на сделки с криптовалютами создаст условия для их использования как инструмента обслуживания нелегального бизнеса, а также отмывания денег.

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