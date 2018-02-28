Юристы РосКомСвободы добились отмены блокировки сорока биткоин-сайтов

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а, именно — данных Интернет-сайтов, на которых размещена информация об электронной валюте Bitcoin. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, речь идёт о блокировке сразу сорока биткоин-сайтов, которая была наложена Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга в мае прошлого года. Столь вопиющий факт массовой блокировки сразу сорока биткоин-сервисов одним судебным решением был обнаружен РосКомСвободой и Центром цифровых прав в ходе очередного мониторинга Сети, после чего история была предана огласке и получила широкий резонанс в интернете и СМИ.

Интересы владельцев заблокированных сайтов в суде представлял Центр цифровых прав, и вынесенное Санкт-Петербургским городским судом решение об отмене блокировки является небольшой, но очень важной победой специалистов Центра и лично медиаюриста Екатерины Абашиной, считает адвокат и ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян. В своём официальном Telegram-канале Центр цифровых прав сообщает:

«Сегодня мы добились отмены решения суда по признанию незаконной информации о биткоине, что могло бы повлечь блокировку 40 криптообменников. Дело направлено на новое рассмотрение в ином составе судей. Очень надеемся на самостоятельный отказ прокурора от абсурдного иска при новом рассмотрении дела. В противном случае, будем предпринимать все меры, чтобы суд обоснованно отказал прокурору в иске в полном объеме».

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Иск с требованием запретить распространение в РФ информации об электронной валюте биткоин был подан прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в марте 2017 года. Тогда представители ведомства сообщили, что «биткоин представляет собой виртуальное средство платежа и накопления», при этом он «не обеспечен реальной стоимостью, не содержит информации о держателях и все его использование анонимно».

Суд удовлетворил требования прокуратуры, признав, что «свободное распространение информации об электронной валюте обуславливает активное использование криптовалюты в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности».

Напомним, в начале февраля московский Лефортовский суд отказался блокировать сайт российской платформы лояльности для зеленых бизнесов BioCoin по требованию прокуратуры.

UPD. Медиаюрист Центра цифровых прав Екатерина Абашина вкратце рассказала РосКомСвободе о том, как проходил процесс, какими соображениями руководствовались решившие заблокировать целый пакет биткоин-сайтов прокуроры, и почему их действия вызвали у юристов крайнее удивление:

«Это дело, о сорока сайтах биткоин-тематики, — просто квинтэссенция всевозможных нарушений, которые могут быть допущены при рассмотрени требований о признании информации в сети запрещённой! Прокуратура северной столицы без разбора заявляла, что на сайтах якобы выпускаются «денежные суррогаты», а по факту под раздачу попали информационные ресурсы, агрегаторы курсов криптовалют, онлайн-обменники. Ни прокуратора, ни суд первой инстанции не предприняли ни единой попытки связаться с владельцами сайтов, хотя возможность написать емэйл или запросить инфомацию у регистраторов доменов есть всегда. Уже на этапе апелляционного обжалования прокуратура предприняла достаточно нелепую попытку доказать, что контактной информации владельцев сайтов в открытом доступе не было, но это не сработало. Апелляционная коллегия воздержалась от оценки вопросов относимости биткоина к денежному суррогату и легитимности запрета на распространение информации о криптовалюте, но признала необходимость привлечения к участию в судебном процессе владельцев сайтов. В апелляционном обжаловании участвовали владельцы всего трёх сайтов, надеюсь к повторному рассмотрению дела в Октябрьском районном суде остальные сайты тоже подключатся».

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Екатерина уточнила, что команда Центра цифровых прав представляла интересы двух из сорока заблокированных сайтов. Ещё один сайт защищал независимый юрист. РосКомСвобода тоже надеется, что успех наших юристов вдохновит пока ещё не принимавших участия в борьбе за свои цифровые права владельцев биткоин-сайтов, и они захотят присоединиться к процессу.

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