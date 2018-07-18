Специального налогового режима для майнеров не будет

Майнинг и оборот криптовалют в России будет регулироваться действующими фискальными нормами. Как заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и один из авторов законопроекта о цифровых финансовых активах Анатолий Аксаков, этот документ не предусматривает создания налоговых спецрежимов.

Если криптовалютами занимается физлицо, то с него будет взиматься подоходный налог, если юрлицо – то налогообложение будет зависеть от его формы бизнеса, уточнил Аксаков. «Если захотят отдельно описывать для этих видов бизнеса, то напишут. Пока налоговые вопросы мы никак не описываем», – пояснил он.

Сейчас в нижней палате парламента действует отдельная рабочая группа по подготовке поправок ко второму чтению законопроекта о цифровых финансовых активах (криптовалютах). Планируется, что он будет принят в осеннюю сессию Госдумы.

В то же время, глава комитета ГД по финрынкам не исключил, что отдельные режимы налогообложения для майнинга и оборота криптовалют могут появиться, если в правительстве выразят инициативу их создать.

В пресс-службе Минфина сообщили, что сначала нужно законодательно прописать определение криптовалюты, а затем решать вопрос с налогообложением. При этом в министерстве отметили, что расчеты с цифровыми деньгами в повседневной жизни между физлицами разрешать не планируется, поскольку единственным платежным средством в России является рубль. Ранее в Минфине не исключали такую возможность.

Позиция Центробанка по поводу криптовалют изложена в законопроектах и цифровых финансовых активах, краудфандинге и изменениях в Гражданский кодекс, заявили в пресс-службе финрегулятора.

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