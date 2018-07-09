Запущен ресурс о случаях насилия в отношении владельцев криптовалюты

Разработчик Bitcoin Core Джеймсон Лопп запустил репозиторий с открытым кодом, в котором собрал задокументированные случаи физического насилия в отношении владельцев криптовалют как со стороны криминальных элементов, так и со стороны правоохранительных структур. В копилке Лоппа собрано 29 случаев, охватывающих период с декабря 2014 года по 6 июля текущего года, причем три инцидента произошли на территории России, и один — в отношении россиянина, находящегося в тот момент на острове Пхукет в Таиланде.

To help keep track of the dynamic security landscape for crypto asset owners, I've started an open source repository to catalog physical attacks. Please contribute additions and corrections! https://t.co/wqawX5OpEc — Jameson Lopp (@lopp) July 7, 2018

В список попали инциденты, имевшие место по всему миру, включая случаи вымогательства криптовалюты под угрозой смерти, кражи из биткоин-банкоматов и похищение оборудования для майнинга.

Как отмечает Джеймсон Лопп, дом которого в Северной Каролине в октябре прошлого года едва не был взят штурмом спецназом США, из внесенных в список инцидентов 23 были связаны с физическим насилием, при этом 10 из них случились за последние полгода. И только в одном случае ставший жертвой преступников смог себя успешно защитить – речь идет о трейдере LocalBitcoins Райане Райсе из Майами, которого попытались ограбить во время сделки по продаже биткоинов.

Правда, в базе пока нет истории основателя ForkLog Анатолия Каплана, в одесской квартире которого в декабре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) устроила обыск, изъяв несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи. Также, уже на следующий день, с Ethereum-кошелька Анатолия было выведено 305 ETH. В это же время обыск прошел в одесском офисе ForkLog, в результате которого были конфискованы наличные деньги компании, вся техника (около десяти устройств iMac) и бутылка рома Kraken. В январе текущего года Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования адвокатов о возврате изъятого в офисе ForkLog имущества.

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