Запущен ресурс о случаях насилия в отношении владельцев криптовалюты

Разработчик Bitcoin Core Джеймсон Лопп запустил репозиторий с открытым кодом, в котором собрал задокументированные случаи физического насилия в отношении владельцев криптовалют как со стороны криминальных элементов, так и со стороны правоохранительных структур. В копилке Лоппа собрано 29 случаев, охватывающих период с декабря 2014 года по 6 июля текущего года, причем три инцидента произошли на территории России, и один — в отношении россиянина, находящегося в тот момент на острове Пхукет в Таиланде.

To help keep track of the dynamic security landscape for crypto asset owners, I've started an open source repository to catalog physical attacks. Please contribute additions and corrections! https://t.co/wqawX5OpEc

— Jameson Lopp (@lopp) July 7, 2018